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Общество

21 августа 2017, 15:40
Резкое ухудшение погодных условий в Приморье ожидается 24 августа

Резкое ухудшение погодных условий в Приморье ожидается 24 августа

Об этом сообщает Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Согласно данным приморского УГМС, ожидается резкое ухудшение погодных условий на 24 августа 2017 года. Оно будет связано с обострением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В крае ожидаются сильные (с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее) и очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее). Общее количество выпавших осадков может достигнуть одной или двух декадных норм (от 30 до 100 миллиметров). Дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 20-25 метров в секунду.

В заливе Петра Великого и в районе моря от мыса Поворотный до мыса Золотой ожидается высота волн 2,5-3,5 метров. В бухтах побережья вероятен сильный накат.

Обильные дожди сформируют на реках края высокие дождевые паводки с резким подъёмом уровня воды до 1-3 метров, подтоплением прилегающих к рекам территорий, хозяйственных объектов, перемывом отдельных участков автодорог и повреждением мостов.

Метки: ливни, погода

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