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В мире

21 августа 2017, 14:10
Флаг ООН

В результате действий организации "Талибан" за два дня в Афганистане погибло 36 человек

Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций

Расследование ООН подтвердило, что в этом месяце талибы атаковали северную афганскую деревню, в результате чего погибли 18 гражданских лиц, в основном, женщины, дети и пожилые люди. Организация Объединенных Наций и правительство Афганистана говорят, что нападение произошло в северной провинции Сар-е-Пул между 3 и 5 августа. В докладе ООН говорится, что всего  боевики "Талибана" убили 36 человек, включая, сотрудников службы безопасности и полиции, сообщает ЕНВ.

В докладе ООН отмечается, что Исламское радикальное движение "Талибан", состоящее из суннитов, неоднократно угрожало деревне Шиа. Также сообщается, что к нападению присоединилась региональная фракция, связанная с боевой группой исламского государства.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото осудил нападение, которое, по его словам, явно планировалось против  гражданских лиц. "Нападение представляет собой нарушение международного права, и нападавшие должны нести юридическую ответственность", - отметил г-н Ямамото.

По данным ООН, с января в схожих инцидентах в Афганистане погибло более 1 600 гражданских лиц.

Метки: Афганистан, Талибан, террор

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