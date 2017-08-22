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В мире

21 августа 2017, 13:40
Обломки американского военного корабля обнаружили на Филиппинах

Обломки американского корабля обнаружили на Филиппинах

Корабль был затоплен японской подводной лодкой 72 года назад

Экспертная исследовательская группа обнаружила обломки крейсера времён Второй мировой войны на морском дне у Филиппин. Военно-морское судно "Индианаполис" находилось на дне десятилетия, сообщает ЕНВ.

Команда во главе с соучредителем Microsoft Полом Алленом объявила о находке в субботу. В последние дни Второй мировой войны военно-морское судно США перевозило ключевые компоненты атомной бомбы на остров Тиниан (Северные Марианские острова), которая затем была сброшена на Хиросиму.

Корабль был затоплен в результате торпедной атаки с японской военной подводной лодки 30 июля 1945 года, когда он отправился на филиппинский остров Лейте после выполнения своей транспортной миссии.

Команда исследователей заявляет, что в своей работе группа основывалась на последних данных. Группа экспертов исследовала область к западу от той точки, которая первоначально считалась местом крушения "Индианаполиса". Исследовательская группа успешно обнаружила обломки судна на глубине 5 500 метров.

На кадрах, сделанных исследователями, виден идентификационный номер крейсера ("35"), а также его название "Индианаполис". Пол Аллен надеется, что открытие, сделанное его командой, наконец, внесёт ясность в исследование истории этого корабля.

Метки: корабль, поисковые работы

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