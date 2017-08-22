Обломки американского корабля обнаружили на Филиппинах

Экспертная исследовательская группа обнаружила обломки крейсера времён Второй мировой войны на морском дне у Филиппин. Военно-морское судно "Индианаполис" находилось на дне десятилетия, сообщает ЕНВ.

Команда во главе с соучредителем Microsoft Полом Алленом объявила о находке в субботу. В последние дни Второй мировой войны военно-морское судно США перевозило ключевые компоненты атомной бомбы на остров Тиниан (Северные Марианские острова), которая затем была сброшена на Хиросиму.

Корабль был затоплен в результате торпедной атаки с японской военной подводной лодки 30 июля 1945 года, когда он отправился на филиппинский остров Лейте после выполнения своей транспортной миссии.

Команда исследователей заявляет, что в своей работе группа основывалась на последних данных. Группа экспертов исследовала область к западу от той точки, которая первоначально считалась местом крушения "Индианаполиса". Исследовательская группа успешно обнаружила обломки судна на глубине 5 500 метров.

На кадрах, сделанных исследователями, виден идентификационный номер крейсера ("35"), а также его название "Индианаполис". Пол Аллен надеется, что открытие, сделанное его командой, наконец, внесёт ясность в исследование истории этого корабля.