Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

21 августа 2017, 13:30
В Гонконге митингующие протестуют против заключения под стражу организаторов протестов 2014 года

В Гонконге митингующие выступили против заключения под стражу организаторов протестов 2014 года

По официальным данным митинг собрал около 22 тысяч активистов

Десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга в минувшее воскресенье в знак протеста против заключения в тюрьму трех лидеров массовых протестов "Umbrella Movement" в 2014 году. Тогда протестующие требовали демократических выборов, сообщает ЕНВ.

Ранее Верховный суд Гонконга вынес обвинительный приговор на срок от 6 до 8 месяцев. Трём лидерам протеста были предъявлены обвинения в организации незаконного собрания. Активисты заявляют, что наказание слишком суровое.

Полиция утверждает, что около 22 тысяч демонстрантов собрались в центральном районе Гонконга и отправились к суду. Они скандировали, что хотят свободы и демократических выборов.

Одна из участниц демонстрации заявила, что правительство Гонконга подавляет призывы к демократии и свободе слова. Она добавила, что они будут продолжать протестовать, поскольку три активиста не виновны.

Отметим, что митингующие требовали освобождения Джошуа Вонга, Натана Лоу и Алекса Чоу. Кроме того, активисты призывали власти города и страны прекратить гонения на инакомыслящих.

Метки: митинг, протесты

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Поезда "Фусин" по маршруту Пекин-Шанхай будут ездить со скоростью 350 км/чПоезда "Фусин" по маршруту Пекин-Шанхай будут ездить со скоростью 350 км/ч
вчера, 17:50
Время в пути по этому маршруту составит 4,5 часа
Как живут китайские торговцы морепродуктами после введения санкций ООН в отношении КНДР?Как живут китайские торговцы морепродуктами после введения санкций ООН в отношении КНДР?
20 августа 2017, 12:20
Северокорейские морепродукты являются популярными в Китае
В Китае стартовал автопробег Хунь­чунь – Вл­адивосток – Уссурийск – СлавянкаВ Китае стартовал автопробег Хунь­чунь – Вл­адивосток – Уссурийск – Славянка
19 августа 2017, 12:20
Автопробег посвященн оконча­нию Второй Мировой войны на Тихом океане

Последние новости

Десять матросов пропали после столкновения американского эсминца и танкера к востоку от СингапураДесять матросов пропали после столкновения американского эсминца и танкера к востоку от Сингапура
сегодня, 01:20
Эсминец был поврежден со стороны кормы
Приморье просит ускорить внесение поправок о валежнике в Лесной кодексПриморье просит ускорить внесение поправок о валежнике в Лесной кодекс
вчера, 20:30
Чиновники уверены что, поваленные ветром деревья и ветки должны добываться по упрощённой схеме
Начались совместные учения США и Южной КореиНачались совместные учения США и Южной Кореи
вчера, 19:10
Американские и южнокорейские войска начали совместные учения

От первого лица

Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.08.2017 17:10
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР 1
18.08.2017 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+