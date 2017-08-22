В Гонконге митингующие выступили против заключения под стражу организаторов протестов 2014 года

Десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга в минувшее воскресенье в знак протеста против заключения в тюрьму трех лидеров массовых протестов "Umbrella Movement" в 2014 году. Тогда протестующие требовали демократических выборов, сообщает ЕНВ.

Ранее Верховный суд Гонконга вынес обвинительный приговор на срок от 6 до 8 месяцев. Трём лидерам протеста были предъявлены обвинения в организации незаконного собрания. Активисты заявляют, что наказание слишком суровое.

Полиция утверждает, что около 22 тысяч демонстрантов собрались в центральном районе Гонконга и отправились к суду. Они скандировали, что хотят свободы и демократических выборов.

Одна из участниц демонстрации заявила, что правительство Гонконга подавляет призывы к демократии и свободе слова. Она добавила, что они будут продолжать протестовать, поскольку три активиста не виновны.

Отметим, что митингующие требовали освобождения Джошуа Вонга, Натана Лоу и Алекса Чоу. Кроме того, активисты призывали власти города и страны прекратить гонения на инакомыслящих.