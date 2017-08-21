Алмазно-бриллиантовый кластер появится в Артеме

В Приморском городе Артеме появится кластер, который объединит компании алмазно-бриллиантовой отрасли. Данные шаги будут предприняты в рамках свободного порта Владивосток и ориентированы на экспортно-импортные операции со странами АТР. Партнерами станут, прежде всего,компании Китая, Индии, Японии и Южной Кореи, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

"Евразийский алмазный центр" (ЕАЦ) готов вложить в проект 83,8 млн. рублей.

В Артеме планируют разместить ювелирные или огранные производства, при этом, игроки внешнеэкономических сделок получат полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг.

После старта кластера, контроль над производством, экспортом и импортом ювелирных изделий на Дальнем Востоке будет обеспечен на государственном уровне.

Уже сегодня данный проект заинтересовал такие компании, как Московский ювелирный завод, KGK, Mercury, огранные и ювелирные предприятия из Якутии, смоленский "Кристалл".

Напомним, что за два года работы резиденты свободного порта Владиовосток реализовали десять проектов, благодаря которым на территории региона появилось 1,5 тыс. рабочих мест. Общая сумма вложений в проекты превысила 10 млрд. рублей.