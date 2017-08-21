Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

21 августа 2017, 09:30
В Японии электроэнергию смогут вырабатыватьза счет океанических течений

В Японии электроэнергию смогут вырабатывать за счет океанических течений

Уникальная установка прошла успешные испытания в Японии

Пять дней в районе японского острова Кутиносима проходило испытание новой системы "Кайрю". Установка предназначена для выработки электроэнергии за счет океанских течений, сообщает ЕНВ.

Такого рода экспериментпроводился впервые в районе, где проходит сильное течение Куросио, отметим, что он увенчался успехом.

При погружении оборудования на глубину от 20 до 50 м, максимальная мощность вырабатываемой энергии составила 30 киловатт. К 2020 году японские специалисты планируют начать поставки новых установок в коммерческих масштабах.

Само оборудования включает в себя три металлических цилиндра, длина каждого –около 20 м. Два цилиндра с обеих сторон оборудованы генераторами с лопастями диаметром по 11 м, вырабатывающих электроэнергию благодаря вращению из-за течения, а их общая мощность составляет 100 киловатт.

Отметим, новую систему разработала компания IHI Corporation и Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий. 

Метки: электроэнергия, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Япония установит наземный противоракетный комплекс AegisЯпония установит наземный противоракетный комплекс Aegis
вчера, 14:20
Причиной такого решения стало повышение напряженности в регионе на фоне громких заявлений
В Киото проводили духов предков, разведя огромные церемониальные костры в виде буддистских символовВ Киото проводили духов предков, разведя огромные церемониальные костры в виде буддистских символов
17 августа 2017, 13:20
Этой традиции уже более трехсот лет
Японцы отметили 72-ю годовщину окончания Второй мировой войныЯпонцы отметили 72-ю годовщину окончания Второй мировой войны
16 августа 2017, 12:50
Памятные мероприятия прошли в Токио

Последние новости

Алмазно-бриллиантовый кластер появится в АртемеАлмазно-бриллиантовый кластер появится в Артеме
сегодня, 10:10
Сумма вложений в проект составляет 83,8 млн. рублей
Проблему недостроя в Первомайском районе Владивостока попробуют решить на федеральном уровнеПроблему недостроя в Первомайском районе Владивостока попробуют решить на федеральном уровне
вчера, 15:30
В недостроенном доме, расположенном по адресу Пихтовая, 35, проживает более 140 семей
Как живут китайские торговцы морепродуктами после введения санкций ООН в отношении КНДР?Как живут китайские торговцы морепродуктами после введения санкций ООН в отношении КНДР?
вчера, 12:20
Северокорейские морепродукты являются популярными в Китае

От первого лица

Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.08.2017 17:10
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР 1
18.08.2017 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+