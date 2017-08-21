В Японии электроэнергию смогут вырабатывать за счет океанических течений

Пять дней в районе японского острова Кутиносима проходило испытание новой системы "Кайрю". Установка предназначена для выработки электроэнергии за счет океанских течений, сообщает ЕНВ.

Такого рода экспериментпроводился впервые в районе, где проходит сильное течение Куросио, отметим, что он увенчался успехом.

При погружении оборудования на глубину от 20 до 50 м, максимальная мощность вырабатываемой энергии составила 30 киловатт. К 2020 году японские специалисты планируют начать поставки новых установок в коммерческих масштабах.

Само оборудования включает в себя три металлических цилиндра, длина каждого –около 20 м. Два цилиндра с обеих сторон оборудованы генераторами с лопастями диаметром по 11 м, вырабатывающих электроэнергию благодаря вращению из-за течения, а их общая мощность составляет 100 киловатт.

Отметим, новую систему разработала компания IHI Corporation и Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий.