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Общество

20 августа 2017, 15:30
Проблему недостроя в Первомайском районе Владивостока попробуют решить на федеральном уровне
Проблему недостроя в Первомайском районе Владивостока попробуют решить на федеральном уровне
Проблему недостроя в Первомайском районе Владивостока попробуют решить на федеральном уровне

Проблему недостроя в Первомайском районе Владивостока попробуют решить на федеральном уровне

В недостроенном доме, расположенном по адресу Пихтовая, 35, проживает более 140 семей

Долгое время, объект, расположенный по адресу Пихтовая, 35, вообще не значился в реестре недостроенных домов, жители которых пострадали в результате действии нерадивых застройщиков и мошенников. Поэтому о проблеме этого дома в городских и региональных надзорных органах предпочитали замалчивать, сообщает ЕНВ.

Проживающие в этом доме люди – вообще ни дольщики, ни пайщики, а сооинвесторы строительства, а значит, по планам директора бывшей компании застройщикаФатхутдинова Ю.С., жители этого дома все риски принимали на себя, в том числе, двойныеи тройные перепродажи квартир, которых на сегодняшний день в доме насчитывается более десятка.

18 августа инициативная группа дома прямо на стройплощадке организоваламассовое собрание, чтобы напомнить региональным властям о проблеме дома, коммерческое строительство которого ведется с 1993 года. На встрече с обманутыми жильцами присутствовал депутат Государственной думы РФ, зампредседателя фракции КПРФ Юрий Афонин, отвечающий за проблему обманутых дольщиков во второй политической партии страны. Он рассказал присутствующим о прошедшем недавно Госсовете с участием президента России Владимира Путина, на котором глава государства потребовал от всех губернаторов дорожные карты. Они должны включать в себя план по восстановлению недостроенных домов.

"Многие региональные чиновники, в том числе, даже городские власти Москвы, утверждают, что официально у нас всего несколько тысяч обманутых дольщиков, то есть, такой проблемы якобы нет, – рассказывает Юрий Афонин. – Если бы не было этого Госсовета, то многие на местах даже бы не "зашевелились". Они все говорят: "Вы деньги вкладывали, Вы – не тем вложили, какие к нам претензии?" Однако, вместе с тем, именно они выдавали разрешение на строительство, именно они должны были контролировать и принимать, а не "умывать руки". Поэтому не случайно президент потребовал от глав регионов предоставить в Минстрой дорожные карты по всем недостроенным домам, причем, сделать это до 1 августа 2017 года. Мы знаем, что еще не все регионы отчитались по этой проблеме до сих пор. Приморский край – в их числе".

Основная проблема достройки незавершенных жилых объектов заключается в отсутствии средств в региональных бюджетах. Вместе с тем, некоторые регионы центральной части страны пошли по другому пути – там привлекают так называемые компании-сонаторы, которые на безвозмездной основе завершают объекты взамен на бесплатное предоставление земли под другие строительные нужны.

"Ежедневные новости Владивостока" уже писали об инициативе депутата Заксобрания от фракции КПРФ Андрей Ищенко, который на краевом уровне предлагать сделать то же самое. Однако, по словам парламентария, на его законопроект губернатор Приморья написал отрицательный отзыв.

Как отметили на собрании представители законодательной власти, подобный инструмент помощи обманутым гражданам можно предусмотреть и на федеральном уровне, с этой инициативой пообещал выйти на уровень правительства Юрий Афонин.

"У федерального агентства по ипотечному и жилищному кредитованию есть земля, в том числе, во Владивостоке, где этот орган на сегодняшний день продает четыре участка под застройку. А почему бы федеральному центру, если региональные власти не хотят, взять и отдать застройщикам эти земли взамен на восстановление недостроенных домов?", - задался вопросом его коллега Андрей Ищенко.

Впрочем, по словам жильцов, за последние полгода при поддержке Андрея Ищенко и нового руководства ЖСК в доме наступили некоторые значимые перемены.

"За те двадцать лет, что прошли с момента начала возведения дома, уже все пришло в полное запустение. Порой дом рушился от "толчка пальцем", - отмечает председатель ТСН дома Ольга Павловских. – Своими силами мы полностью обновили систему канализации и водоснабжения, за свои средства сделали седьмой подъезд в доме, в той же части дома сделана крыша, также мы сделали леерные конструкции в подъездах. Огорчает, что некоторые жильцы нашего дома до сих пор думают, что они и так проживут. А как жить без подведенного электричества и отопления? Конечно, люди привыкли за столько лет – вот и живут. Поэтому нам очень сложно и мы надеемся на поддержку властей всех уровней, прежде всего, наших представителей в органах законодательной власти". 

Метки: дольщики, недострой

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