Япония установит наземный противоракетный комплекс Aegis

Министерство обороны Японии планирует создать наземную систему противоракетной обороны Aegis для решения ракетных угроз со стороны Северной Кореи. Как сообщают в правительстве Японии, источник финансирования в следующем году уже найден, сообщает ЕНВ.

Ожидается, что министр обороны Японии Итунори Онодера с министром иностранных дел Таро Коно обсудят эти планы с правительством США во время своего визита в Вашингтон, который проходит в эти дни.

Министерство обороны планирует завершить смету до конца года, для того, чтобы правительство включило в бюджет на 2018 год установки противоракетного комплекса. Сообщается, что внедрение новой системы позволит Японии усилить свой ресурс противоракетной обороны. Однако, некоторые критики говорят, что эти действия могут еще больше усилить напряженность в регионе.

По расчетам специалистов, системаAegisAshore стоит около 80 млрд. иен (728 млн. долл. США). Неясно, сможет ли Япония быстро начать работу с системой, поскольку ей необходимо время для обучения персонала в ее использовании.

Отметим, что после того, как на прошлой неделе Северная Корея угрожала запуском четырех баллистических ракет в Японию на территорию США в Гуаме, Япония развернула систему PAC-3 на территории четырех префектур в западном регионе, наиболее уязвимых для удара.