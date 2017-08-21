Как живут китайские торговцы морепродуктами после введения санкций ООН в отношении КНДР?

Китайские торговцы морепродуктами стали одними из первых, кто ощутил новые международные санкции, введенные в отношении Северной Кореи за последние испытания ракет, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Запретна ввоз северокорейских морепродуктов вступил в силу во вторник. В этот день грузовики, пытавшиеся пересечь границу, были отправлены обратно. Для торговцев это означает, что теперь они должны продавать местный, более дешевый продукт для населения.

Министерство торговли Китая запретило импорт морепродуктов, железа и железной руды со стороны своего северо-восточного соседа для соблюдения последних санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи.

Прекращение экспорта морепродуктов в Китай сокращает объем доходов КНДР, который в прошлом году составил 190 миллионов долларов США.

Продавец морепродуктов в Пекине Фэн Ялонг отмечает, что он продавал 1500 кг северокорейских моллюсков в день, главным образом в рестораны в столице и соседней провинции Хэбэй. Теперь, по его словам, с границы поступает очень мало морепродуктов. Он сказал, что моллюски с Севера обычно стоят на 20 юаней больше за килограмм, чем местные морепродукты.

"Сегодня у нас всего 250 кг, - сказал Фэн. – Наши клиенты вынуждены покупать местныепродукты. Каждое утро у нас очередь людей, которые просят северокорейских моллюсков, но все, что мы можем сказать им – что их уже у нас нет".

Предпочтение заграничных морепродуктов в КНР– относительно недавняя тенденция. Спрос начал расти два года назад, когда китайцы начали развивать импорт из КНДР. Тамошние морепродукты считаются более крупными и свежими. "Это потому, что там нет загрязнений, и вам даже не нужно чистить морепродукты, прежде чем их готовить", - пояснил Фэн Ялонг.

Запрет особенно сильно ударил по торговцам в пограничном городе Хайчунь, в северо-восточной провинции Цзилинь. "Я вышел из себя, когда услышал о вступлении в силу санкций во вторник, - отметил один из местных предпринимателей по фамилии Чжан. – Я построил в Северной Корее холодильное хранилище. Оно обошлось мне в 1,5 млн. юаней. Теперь я не знаю, что с ним будет. До этого мы слышали, что весь импорт морепродуктов из Северной Кореи будет приостановлен 5 сентября. Но в понедельник днем нам неожиданно сообщили, что запрет вступит в силу на следующий день. Теперь, похоже, у нас нет других вариантов", - заключил он.

Напомним, Совет Безопасности ООН ввел в действие санкции в отношении Северной Кореи 6 августа в ответ на два испытания межконтинентальных баллистических ракет. По словам экспертов, санкции могут привести к потере более трети годовыхдоходов КНДР от экспорта в размере 3 млрд. долл. США.

Китайские власти приняли санкции быстрее, чем ожидалось, что, по мнению аналитиков, отражает стремление Пекина кдеэскалации напряженности на Корейском полуострове. На прошедшей неделе на региональном саммите в Маниле министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что Пекин готов "заплатить цену за осуществление (санкций)", учитывая его экономические связи с Севером.