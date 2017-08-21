Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

20 августа 2017, 12:20
Как живут китайские торговцы морепродуктами после введения санкций ООН в отношении КНДР?

Как живут китайские торговцы морепродуктами после введения санкций ООН в отношении КНДР?

Северокорейские морепродукты являются популярными в Китае

Китайские торговцы морепродуктами стали одними из первых, кто ощутил новые международные санкции, введенные в отношении Северной Кореи за последние испытания ракет, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Запретна ввоз северокорейских морепродуктов вступил в силу во вторник. В этот день грузовики, пытавшиеся пересечь границу, были отправлены обратно. Для торговцев это означает, что теперь они должны продавать местный, более дешевый продукт для населения.

Министерство торговли Китая запретило импорт морепродуктов, железа и железной руды со стороны своего северо-восточного соседа для соблюдения последних санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи.

Прекращение экспорта морепродуктов в Китай сокращает объем доходов КНДР, который в прошлом году составил 190 миллионов долларов США.

Продавец морепродуктов в Пекине Фэн Ялонг отмечает, что он продавал 1500 кг северокорейских моллюсков в день, главным образом в рестораны в столице и соседней провинции Хэбэй. Теперь, по его словам, с границы поступает очень мало морепродуктов. Он сказал, что моллюски с Севера обычно стоят на 20 юаней больше за килограмм, чем местные морепродукты.

"Сегодня у нас всего 250 кг, - сказал Фэн. – Наши клиенты вынуждены покупать местныепродукты. Каждое утро у нас очередь людей, которые просят северокорейских моллюсков, но все, что мы можем сказать им – что их уже у нас нет".

Предпочтение заграничных морепродуктов в КНР– относительно недавняя тенденция. Спрос начал расти два года назад, когда китайцы начали развивать импорт из КНДР. Тамошние морепродукты считаются более крупными и свежими. "Это потому, что там нет загрязнений, и вам даже не нужно чистить морепродукты, прежде чем их готовить", - пояснил Фэн Ялонг.

Запрет особенно сильно ударил по торговцам в пограничном городе Хайчунь, в северо-восточной провинции Цзилинь. "Я вышел из себя, когда услышал о вступлении в силу санкций во вторник, - отметил один из местных предпринимателей по фамилии Чжан. – Я построил в Северной Корее холодильное хранилище. Оно обошлось мне в 1,5 млн. юаней. Теперь я не знаю, что с ним будет. До этого мы слышали, что весь импорт морепродуктов из Северной Кореи будет приостановлен 5 сентября. Но в понедельник днем нам неожиданно сообщили, что запрет вступит в силу на следующий день. Теперь, похоже, у нас нет других вариантов", - заключил он.

Напомним, Совет Безопасности ООН ввел в действие санкции в отношении Северной Кореи 6 августа в ответ на два испытания межконтинентальных баллистических ракет. По словам экспертов, санкции могут привести к потере более трети годовыхдоходов КНДР от экспорта в размере 3 млрд. долл. США.

Китайские власти приняли санкции быстрее, чем ожидалось, что, по мнению аналитиков, отражает стремление Пекина кдеэскалации напряженности на Корейском полуострове. На прошедшей неделе на региональном саммите в Маниле министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что Пекин готов "заплатить цену за осуществление (санкций)", учитывая его экономические связи с Севером.

Метки: Китай, ООН, санкции

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Китае стартовал автопробег Хунь­чунь – Вл­адивосток – Уссурийск – СлавянкаВ Китае стартовал автопробег Хунь­чунь – Вл­адивосток – Уссурийск – Славянка
19 августа 2017, 12:20
Автопробег посвященн оконча­нию Второй Мировой войны на Тихом океане
Организаторы митингов за демократию в Гонконге 2014 года получили уголовные срокиОрганизаторы митингов за демократию в Гонконге 2014 года получили уголовные сроки
18 августа 2017, 16:20
Три лидера "зонтичного движения" были приговорены к тюремному заключению
Китай призвал партнеров не рассматривать военный сценарий по отношению к Северной КорееКитай призвал партнеров не рассматривать военный сценарий по отношению к Северной Корее
18 августа 2017, 14:30
Зампред центральной военной комиссии Китая опроверг возможность применения военного варианта для решения северокорейских ядерных и ракетных проблем

Последние новости

Проблему недостроя в Первомайском районе Владивостока попробуют решить на федеральном уровнеПроблему недостроя в Первомайском районе Владивостока попробуют решить на федеральном уровне
вчера, 15:30
В недостроенном доме, расположенном по адресу Пихтовая, 35, проживает более 140 семей
Япония установит наземный противоракетный комплекс AegisЯпония установит наземный противоракетный комплекс Aegis
вчера, 14:20
Причиной такого решения стало повышение напряженности в регионе на фоне громких заявлений
Грузооборот по МТК "Приморье -1" и "Приморье – 2" быстро растетГрузооборот по МТК "Приморье -1" и "Приморье – 2" быстро растет
19 августа 2017, 17:10
Товары перемещались между контрагентами Китая, а также из Китая в Республику Корея

От первого лица

Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.08.2017 17:10
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР 1
18.08.2017 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+