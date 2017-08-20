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Экономика

19 августа 2017, 17:10
Грузооборот по МТК "Приморье -1" и "Приморье – 2" быстро растет

Грузооборот по МТК "Приморье -1" и "Приморье – 2" быстро растет

Товары перемещались между контрагентами Китая, а также из Китая в Республику Корея

Дальневосточное таможенное управление отмечает рост заинтересованности участников ВЭД в использовании международных транспортных коридоров (МТК), действующих на территории Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

За 6 месяцев 2017 года по международным транспортным коридорам (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2" оформлено 442 транзитных деклараций в отношении товаров общим весом более 63,7 тысячи тонн, перемещаемых как автомобильным, так и железнодорожным видами транспорта.

Номенклатура перевозимых грузов: пиломатериалы хвойных пород, конструкции сборные строительные из древесины, кукуруза, соевые бобы, рис, продукты питания, одежда, моющие и косметические средства.

В основном товары перемещались между контрагентами Китая, а также из Китая в Республику Корея и в обратном направлении.

Отмечается значительное увеличение веса товарных партий, перевезённых по МТК "Приморье-1" и "Приморье-2", в 1 полугодии 2017 году - более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,2 тысячи тонн).

Из них за 6 месяцев 2017 года:

  • по МТК "Приморье-1" перемещено 202 товарных партий, 1273 ж/д вагона, вес брутто – 60,5 тысячи тонн, что в более чем в 24 раза больше веса товаров, перевезённых в первом полугодии 2016 года (2,5 тысячи тонн);
  • по МТК "Приморье-2" перемещено 240 товарных партий, вес брутто – 3,2 тысячи тонн, что на 23% больше веса товаров, перевезённых в первом полугодии 2016 года (2,6 тысячи тонн).

Среднее время оформления транзитной декларации в 2016 году составляло 50 минут, а в 1 полугодии 2017 года – 38 минут.

Среднее время завершения таможенной процедуры таможенного транзита в 1 полугодии 2017 года - 21 минута (в 2016 году - 33 минуты).

Следует отметить, что в 2017 году фактический таможенный контроль в отношении партий товаров, следующих по транспортным коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2", проводился в единичных случаях.

Метки: Приморье-1, Приморье-2

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