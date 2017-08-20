Северная Корея дала низкую оценку президенту Южной Кореи

Государственное СМИ Северной Кореи дало оценку "неудовлетворительно" президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, который отметил свои 100 дней на посту 17 августа, сообщает ЕНВ.

Газета Трудовой партии Кореи "Нодон Синмун" раскритиковала Муна в пятничной передовице за бездумное следование, как она выразилась, враждебной политике США.

В ней говорится, что оценка администрации Муна за первые 100 дней ничтожная и разочаровывающая, а оценка по межкорейским делам - "неудовлетворительно".

В передовице говорится, что призыв Муна к диалогу идет вразрез с его действиями, и что диалог и санкции не могут сосуществовать.