Автопробег посвященн окончанию Второй Мировой войны на Тихом океане
Автопробег из десяти китайских машин и сорока человек стартует в субботу 19 августа и продлится 4 дня по маршруту Хуньчунь – Краскино - Владивосток – Уссурийск – Славянка – Краскино – Хуньчунь, сообщает ЕНВ.
По словам организаторов мероприятия, китайской туристической компании "Дальний Восток", автопробег, посвященный окончанию Второй Мировой войны на Тихом океане, пройдет с 19 по 22 августа, и в каждом из российских пунктов назначения участники автопробега возложат памятные цветы к военным монументам.
Гендиректор туркомпании господин Джан отметил, что подготовка к мероприятию длилась около года, пришлось решать ряд вопросов, в том числе по подготовке погранперехода.
"После почти годовой подготовки к мероприятию, сегодня мы открываем своего рода новый коридор из Китая в Россию, когда наши туристы на личных автомобилях проедут по городам и поселкам Приморья. Надеемся, что в этот раз тестирование инфраструктурных и правовых возможностей пройдет хорошо, и через некоторое время мы хотим повторить автопробег в попытке закрепления процедуры пересечения границы РФ на личной машине", - рассказал организатор.
Напомним, в апреле 2016-го года автоколонна с российскими чиновниками, бизнесменами и представителями общественности, приняла участие в российско-китайском автопробеге "Победа" по маршруту Владивосток – Краскино – Хуньчунь – Чанбайшань – Хуньчунь – Владивосток, где участники автопробега встретились с представителями администрации провинции Цзилинь и города Хуньчунь. Тогда приморские чиновники заявили, что поездка автолюбителей в приграничный Китай - вопрос не более, чем двух лет.
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