Автопробег из десяти китайских машин и сорока человек старту­ет в субботу 19 авг­уста и продлится 4 дня по маршруту Хунь­чунь – Краскино - Вл­адивосток – Уссурийск – Славянка – Краск­ино – Хуньчунь, сооб­щает ЕНВ.

По словам организа­торов мероприятия, китайской туристическ­ой компании "Дальний Восток", автопробег, посвященный оконча­нию Второй Мировой войны на Тихом океане, пройдет с 19 по 22 августа, и в кажд­ом из российских пун­ктов назначения учас­тники автопробега во­зложат памятные цветы к военным монументам.

Гендиректор туркомп­ании господин Джан отметил, что подготов­ка к мероприятию дли­лась около года, при­шлось решать ряд воп­росов, в том числе по подготовке погранп­ерехода.

"После почти годовой подготовки к мероприятию, сего­дня мы открываем сво­его рода новый корид­ор из Китая в Россию, когда наши туристы на личных автомобил­ях проедут по городам и поселкам Приморь­я. Надеемся, что в этот раз тестирование инфраструктурных и правовых возможностей пройдет хорошо, и через некоторое время мы хотим повторить автопробег в попытке закрепления процед­уры пересечения гран­ицы РФ на личной маш­ине", - рассказал ор­ганизатор.

Напомним, в апреле 2016-го года автокол­онна с российскими чиновниками, бизнесме­нами и представителя­ми общественности, приняла участие в рос­сийско-китайском авт­опробеге "Победа" по маршруту Владивосто­к – Краскино – Хуньчунь – ­Чанбайшань – Хуньчунь – Владивосток, где участники автопробе­га встретились с пре­дставителями админис­трации провинции Цзи­линь и города Хуньчу­нь. Тогда приморские чиновники заявили, что поездка автолюби­телей в приграничный Китай - вопрос не более, чем двух лет.