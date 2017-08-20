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Экономика

19 августа 2017, 12:00
Бюджетное жилье во Владивостоке пользуется повышенным спросом

Бюджетное жилье во Владивостоке пользуется повышенным спросом

На территории города расположены около 300 отелей

Всплеск спроса на мини-отели, квартиры посуточно, хостелы во Владивостоке отмечается с мая по сентябрь, пик выпадает на август. О бюджетном способе проживания в столице Приморья рассказали эксперты, сообщает ЕНВ.

Всезон с июня по октябрь, заполняемость мини-отелей и хостелов доходит до 98%. Зимой цифра снижается до 30%. Номер по городу со стандартным набором мебели в небольших заведениях гостиничного типа в среднем предлагается от 2,5 тыс. руб. В такой номер входят: кровати, индивидуальные ящики, рабочая зона, стол, стулья, холодильник, телевизор, осветительные приборы.Санузел присутствует в каждом номере, питание осуществляется в ресторане и зачастую входит в счет проживания. Для сравнения, в крупных гостиницах такой номер обойдется от 4,5 тыс. руб.

Директор мини-отеля "Филин и сова" Андрей Савин рассказал, что в конкурентной борьбе за клиента, месторасположение отеля имеет существенное значение: "Месторасположение, безусловно, влияет на рентабельность нашего бизнеса, но только в контексте проходимости гостей, а не стоимости – средняя цена заселения в мини-отель по городу критично не различается".

Цена на размещение в квартирах посуточно, исходя из данных FarPost, достаточно приемлема и ненамного превышает бюджетные варианты мини-отелей.

При этом, стандартный "наборвременного жилья" практически не отличается: железная дверь, пластиковые окна, двуспальная кровать, журнальный столик, кухонный гарнитур, обеденный стол, шкаф-купе, кондиционер, микроволновая печь, плита, стиральная машина, титан, телевизор, холодильник, чайник. В обязательном порядке, идут Интернет и кабельное телевидение.

На территории Владивостока расположено около 300 отелей из которых около 89% относятся к так называемому "бюджетному" варианту. Более 120 квартир во Владивостоке сдается посуточно. Не менее 250 заведений  представляют собой мини-отели, около 50 позиционируют себя как "хостелы". Самая насыщенная отелями часть Владивостока — центральная, более 70% предложений сосредотачиваются именно здесь.

Маркетолог агентства недвижимости "Виктория" Денис Быков пояснил, что если приезжаешь не один, а с семьей на срок от недели и больше, снимать квартиры посуточно намного выгоднее, нежели селиться в отелях, гостиницах, хостелах.

"В целом, недолгосрочная аренда квадратных метров во Владивостоке, разумеется, популярна, но есть и ряд особенностей. В этом году предложений на посуточное жилье от агентств недвижимости меньше, чем от прямых собственников помещений", - отметил он.

Цены по городу на квартиры и гостинки посуточно существенно не отличаются.

Так, гостинки в спальном районе Владивостока посуточно варьируются от 1 до 1,6 тыс. руб. за сутки.

1-комнатную квартиру в центре города категории "стандарт" можно снять от 2,5 тыс. В спальном районе – средняя цена на подобную жилплощадь составит от 1,5 тыс. руб.

2-комнатная квартира в спальном районе – от 1800 рублей, в центре предлагают немного дороже – от 2,5 тыс. руб.

3-комнатная в центре обойдется постояльцам в среднем от 3 тыс. руб., а в спальном районе – от 2 тысяч. руб. 

Что касается хостелов, они, как правило, не рассчитаны на длительное пребывание и адаптированы скорее для нетребовательных клиентов. Постояльцы вынуждены делить с остальными гостями ванную, туалет, кухню и гостиную. Все это – помещения общего пользования, в которых размещаются микроволновая печь, стиральная машина, титан, холодильник.То есть по факту в аренду сдается только кровать. Часто хостелы открывают в обычных квартирах. Средняя цена койка-места во Владивостоке – от 500 рублей в сутки. В качестве удобств гостю предоставляют кровати, индивидуальные ящики, стол, стулья, розетки.Общие номера вмещают до 10 человек одновременно. Самый дорогой вариант размещения в хостеле– комната на двух человек – стоимостью от 1500 руб. в сутки за койка-место.

Таким образом, несмотря на стремление многих туристов сэкономить, предпочитая бюджетные варианты размещения во Владивостоке, ничего общего с ненавистными всем еще с советских времен местами общего проживания, современные недорогие варианты размещения гостей, не имеют.

Метки: гостиницы, отели, хостелы

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