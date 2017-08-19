Гонки по снижению ипотечных ставок объявляются открытыми

На сегодняшний день объем выданных кредитов практически сравнялся с 2014 годом. Это подтверждают отчеты Центробанка. Сами игроки ипотечного кредитования впервые за несколько лет целенаправленно снижают ставки, словно задавшись целью обогнать и перегнать друг друга. Эксперты уверены – для покупки жилья в кредит наступили самые благоприятные времена, сообщает ЕНВ.

Завершение программы государственной поддержки ипотеки не только не ударило по объемам кредитования в Приморье, но подтолкнула банковский сектор к кардинальным изменениям в программах кредитования.

Так, объем кредитования в предпоследнем месяце 2016 года вырос почти на 10%. Заметно снизилась и средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в рублях.

По информации отдела по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, Дальневосточный федеральный округ стал лидером по снижению стоимости ипотечных жилищных кредитов. Cредневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным в течение месяца в ДФО, в июне 2017 года достигла новой минимальной отметки – 10,99% – при аналогичном общероссийском показателе в 11,11%.

Больше всего ипотечных жилищных кредитов оформили в Приморском крае. Здесь за первую половину 2017 года было выдано более 4,7 тысяч ипотечных кредитов, общий объем которых превысил 9,3 млрд. рублей.

В целом портфель ипотечных жилищных кредитов (в рублях и иностранной валюте) в ДФО увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, составив на 1 июля 2017 года 239,3 млрд. рублей. Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне – 0,9%.

На днях, 10 августа Сбербанк провел самое масштабное за всю историю кредитной организации снижение ставок по ипотеке — до 2 п. п. Новые ставки на приобретение жилья в новостройке составили от 7,4% до 10%, а на готовое жилье — от 8,9% до 10%. Кроме того, банк уменьшил размер первоначального взноса на "вторичку" до 15%.

По мнению экспертов, Сбербанк России уже неоднократно выступал новатором и, в то же время,мотиватором для других банков. Это уже второе снижение ставок по ипотеке в данной кредитной организации. По данным ресурса "РБК-Недвижимость", банкиры и риелторы прогнозируют дальнейшее снижение ставок по жилищным кредитам в этом году.

Эксперты уверены: безусловно, сама по себе ипотека с господдержкой оказала хорошее влияние на поддержание рынка новостроек "на плаву". Доля ипотечных кредитов, выдаваемых на новостройки в Приморском крае, всегда находилась в районе 30% от общего объема ипотек. Введение программы господдержки не повлияло на перераспределение спроса в сторону новостроек и, соответственно, на увеличение доли ипотечных кредитов с господдержкой. Однако,программа позволила сохранить спрос на новостройки. Это было связано, прежде всего, как с малыми объемами возводимого жилья, так и с общей ситуацией на рынке недвижимости.

Вторым после Сбербанка активировался ВТБ24. Так, с 17 августа ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снизили ставки по ипотеке. Благодаря предпринятым мерам, кредит на покупку готового жилья теперь можно оформить по ставке 9,5-10%, новостройки – 9,7-10%.

В рамках стандартных программ на приобретение жилья или рефинансирование кредита в другом банке ставка снижена на 1 п.п. и установлена на уровне 10% годовых при условии комплексного страхования. При приобретении готового жилья в рамках программы "Больше метров - меньше ставка" ставка по ипотечному кредиту составляет 9,5% годовых. В рамках совместных программ с партнерами банков ставка по кредиту на новостройки составляет от 6,5% годовых.

Управляющий директор по ипотеке ВТБ24 в Приморском крае Людмила Уланова рассказала, что ипотечный рынок динамично "оттолкнулся от дна" и начинает активно восстанавливаться. Она пояснила, что всего за два года действия программы "Ипотека с господдержкой" банками группы выдано около 120 тысяч ипотечных кредитов на сумму 220 млрд. рублей и в текущем году динамика ростабезусловно экспертами прогнозируется.

"В рекордном по спросу на ипотечные кредиты 2014 году ставка была на уровне 12,5%. Сегодня ставки ниже, чем были по ипотеке с господдержкой. Более того, ставки находятся на историческом минимуме. В текущем году все ожидают, что объемы выдачи ипотечных кредитов сравнятся с 2014 годом", - подчеркнула Людмила Уланова.

Эксперт отметила, что сегодня в среднем по рынку доля кредитов на "вторичку" составляет около 60%, кредитов на квартиры в новостройках — до 40%.

"Однозначно, спрос на ипотеку будет потихоньку расти, а банки, скорее всего, будут продолжать плавно снижать ставки до определенного предела. Однако, откладывать покупку в ожидании низких ставок означает прямую потерю денег",- подчеркнул директор ООО "Городской Риэлтерский Центр" Сергей Косиков.

Людмила Уланова так же считает, что сегодня наиболее оптимальное время для покупки квартиры в кредит.

"Еще одно-два движения ключевой ставки вниз на 0,5-1%, и мы окажемся в ситуации нормального ипотечного рынка, имея устойчивую ставку по ипотеке 7-8%. При условии, что правительству и Банку России удастся снизить ключевую ставку и инфляцию до заявленных 4%. В отсутствии внешних шоков, такой сценарий вполне вероятен на горизонте ближайших 3-4 лет", - заключила управляющий директор по ипотеке ВТБ24.