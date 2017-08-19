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Политика

18 августа 2017, 17:10
Япония и Россия провели переговоры о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах

Япония и Россия провели переговоры о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах

Отсутствие специальных юридических рамок является основной преградой к осуществлению совместной деятельности

В четверг в Москве представители Японии и России обсудили вопрос об особых юридических рамках для осуществления совместной хозяйственной деятельности (СХД) на Южных Курилах, сообщает ЕНВ.

Японию представляли на этих переговорах заместитель министра иностранных дел Такэо Акиба и специальный советник премьер-министра Эйити Хасэгава. Российскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов. Встреча продолжалась около семи часов.

Эта встреча предшествует двустороннему саммиту между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом России Владимиров Путиным в следующие месяце во Владивостоке.

Напомним, по итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о СХД на южных Курильских островах. Первый раунд с участием Моргулова и Акибы прошел в Токио в марте.

Как сообщает NHK, после встречи Акиба и Хасэгава сказали журналистам, что участники переговоров сократили список предлагаемых проектов с учетом их прибыльности. Ранее Токио и Москва договорились о совместном продвижении проектов в области рыболовства, туризма и в ряде других областей.

Отсутствие специальных юридических рамок, не затрагивающих правовой базы обеих стран, является основной преградой к осуществлению совместной экономической деятельности на островах.

Метки: Курилы, СХД, Япония

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