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Китай

18 августа 2017, 16:20
Организаторы митингов за демократию в Гонконге 2014 года получили уголовные сроки

Организаторы митингов за демократию в Гонконге 2014 года получили уголовные сроки

Три лидера "зонтичного движения" были приговорены к тюремному заключению

Верховный суд  Гонконга дал тюремные сроки трем лидерам протестов "зонтичного движения", организованного в 2014 году, которые требовали проведения демократических выборов. Суд в четверг вынес постановления, в которых говорилось о назначении наказания обвиняемым на срок от 6 до 8 месяцев. Им было предъявлено обвинение в том, что они присоединились или возглавили несанкционированный митинг, сообщает ЕНВ.

В прошлом году суд низшей инстанции приговорил этих трёх людей к условным срокам тюремного заключения и общественным работам. Но правительство подало апелляцию, заявив, что наказание слишком мягкое.

Один из заключённых за прошедшее время успел стать самым молодым избранным членом Законодательного совета, который является законодательным органом Гонконга. Но в прошлом месяце суд снял с него мандат. Более того, согласно местному праву Гонконга, три человека, заключённых за организацию митинга не смогут участвовать в выборах в законодательные органы в ближайшее время.

Китайские активисты-демократы заявляют, что наказания для трёх участников протеста слишком суровые, поскольку этот митинг был проведён в рамках свободы самовыражения и прошёл мирно. У дальневосточных политологов мнение иное.

По словам заведующей кафедрой политологии ДВФУ Натальи Коломейцевой, осужденные шли не только по статьям организации несанкционированного митинга, но и как участники антиправительственного движения, имеющего иностранную поддержку.

"За такие преступления в Китае, как правило, дают большие сроки", - подчеркнула эксперт.

Напомним, что на рубеже 2014 и 2015 годов в Гонконге прошли массовые митинги против избирательной реформы, которую местные власти пытались провести по решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. 

Метки: Гонконг, зонтичное движение

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