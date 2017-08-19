Первый в истории Владивостока форум молодых предпринимателей состоится в рамках ВЭФ

Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток" впервые пройдет во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на организаторов.

Мероприятие приурочено к Восточному экономическому форуму и состоится в "нулевой" день ВЭФ-2017 — 5 сентября.

Форум молодых предпринимателей, организатором которого выступает фонд "Росконгресс", пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Программа ВЭФ-2017 поделена на четыре основных блока: "Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?", "Как делать бизнес на Дальнем Востоке", "Мы соседи: зарабатываем сотрудничая", "Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы".

В рамках форума также запланировано пять бизнес-диалогов под названием: "Россия—Китай", "Россия—Индия", "Россия — Республика Корея", "Россия—Япония", "Россия—АСЕАН".

Отметим, что на мероприятии президентского уровня впервые формируется площадка именно для приморского бизнеса.