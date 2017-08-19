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Южная Корея

18 августа 2017, 15:10
Глава Южной Кореи Мун Джэин провёл пресс-конференцию по результатам 100 дней президентства

Глава Южной Кореи Мун Джэин провёл пресс-конференцию по результатам 100 дней президентства

Большую роль в его выступлении занял северокорейский ядерный вопрос

Президент Южной Кореи Мун Джэин на своей пресс-конференции отметил, что Северная Корея "пересечёт красную линию", если она установит ядерную боеголовку на межконтинентальную баллистическую ракету. По мнению Мун Джэина, Северная Корея приближается к этой линии, сообщает ЕНВ.

Мун Джэин дал этот комментарий на пресс-конференции в четверг, отметив свои первые 100 дней в президентском кресле. При этом, президент Республики Корея выразил уверенность в том, что на Корейском полуостровебольшеникогда не будет войны. Он заявил, что никто не может принять решение о любых военных действиях на полуострове, не получив сначала одобрения Южной Кореи, даже Соединенные Штаты.

Южнокорейский президент добавил, что если Северная Корея снова совершит провокацию, она столкнется с еще более усиленными санкциями, но проблема в конечном итоге должна быть решена мирным путем.Он также отметил, что президент США Дональд Трамп согласен с этой позицией, что, по его словам, создаёт международный консенсус.

Напомним, либерал Мун Джэин был избран на пост президента Южной Кореи 9 мая 2017 года. 

Метки: пресс-конференция, Южная Корея

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