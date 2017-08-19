Куда вложить в Приморском крае, чтобы не потерять

В новой наступившей реальности, при поддержке бизнеса вертикалью власти, количество инвестиционных идей, безусловно, возросло. Однако, в условиях нестабильной экономики, сегодня сложно спрогнозировать "завтрашний день". Куда инвестировать, чтобы не потерять, разбирался спецкор ЕНВ.

По сравнению с 2015 годом, благодаря поправкам, вносимым на законодательном уровне, прошедший год ознаменовался устойчивым динамичным развитием банковского сектора. Впрочем, по словам руководителя экспертного сообщества ШЭМ ДВФУ Максима Кривелевича сегодня рубль вновь входит в зону риска

"Очевидно, что наступило время, когда прибыль крупнейших банков России просто зашкаливает. С рынка ушли множество мелких банков, произошла переоценка кредитных рисков. Хотите меньше риска – покупайте банковские еврооблигации при фиксируемых 10% годовых в долларах. Есть желание замахнуться на более крупную рыбу и рискнуть– берите ADR (депозитарные расписки) на акции банков", - пояснил эксперт.

Рублевые банковские вклады не могут быть инструментом приумножения средств, считают аналитики. Это скорее способ избежать рисков, так как годовая инфляция в России выше 10%, а банковский вклад варьируется около 9%. Однако, банковские рублевые вклады являются хорошей альтернативой "хранения денег под матрасом", можно расценивать это как способ снизить риски потерь на инфляции.

По мнению специалистов, максимальным спросом сегодня пользуются среднесрочные вклады в рублях без пополнения и расходных операций, максимальная ставка по которым ставка 7,5–8% годовых. Вклады остаются одним из самых популярных инструментов у населения для хранения сбережений, по информации банков, с 2016 года наблюдается устойчивый приток депозитов населения.

Например, клиенты Сбербанка в Приморском крае за 2016 год открыли почти 250 тысяч вкладов, а портфель депозитов частных клиентов в прошлом году вырос на 9% по сравнению с предыдущим и превысил 140 615 млн. рублей.

Заместитель управляющего операционным офисом ВТБ24 во Владивостоке Екатерина Фомина рассказала, что в качестве альтернативы банковским рублевым депозитам ВТБ24, например, предлагает вложение части портфеля в консервативные инструменты – рублевые корпоративные и государственные облигации, по которым есть возможность увеличить доходность на 1-5 % годовых по сравнению со вкладами.

Что касается валютных вкладов, которые более устойчивые и надежные, необходимо помнить – проценты по ним гораздо ниже, чем по рублевым средствам. Вместе с тем, доход по валютным вкладам обеспечивает сам по себе рост курс доллара, отменить который пока никто не в силах.

Если говорить о недвижимости как способе инвестирования, доходность в этом секторе сегодня очень невысокая, но риски также практически отсутствуют, заявляют эксперты. В приоритете у таких покупателей, как правило, первичное жилье, либо квартиры в очень свежих домах.

Максим Кривелевич в недвижимость вкладывать не советует по причине низкого платежеспособного спроса на покупку.

"Если говорить о портфельном вложении, этот год – еще не время роста недвижимости,цены в рублях вырастут, но этот рост будет ниже рублевой инфляции, одним словом, номинально получите денег больше, а по факту – меньше", – пояснил специалист.

Директор ООО "Городской Риэлтерский Центр" Сергей Косиков выразил несколько другую точку зрения.

"Можно иметь сумму до 500 тысяч, купить жилье в ипотеку с первоначальным взносом и это жилье сдавать. В результате с минимальными первоначальными вложениями вы в итоге получите фактическое увеличение стартового капитала в 5-7 раз. Это самая простая схема. Даже "материнский сертификат" может являться стартовым капиталом", - сказал Сергей Косиков.

Об относительно новом рычаге ОФЛ (облигации физических лиц), который активно выводится государством на российский на рынок, эксперты говорят осторожно. Максим Кривелевич расценивает данный инструмент как "кредитование государства": покупая такие облигации в рублях, вы просто дадите государству в долг.

"В связи с выводом облигаций для физических лиц на российский рынок, возникает вопрос: если эти бумаги будут доходнее депозита Сбербанка, то государство зачем-то отберет вкладчиков у Сбербанка и будет за счет наших налогов проявлять щедрость, выплачивая большие купоны. Если облигации будут менее доходны по сравнению с векселями Сбербанка, то кому они нужны при равном уровне риска?", – комментирует ситуацию Максим Кривелевич.

Рассмотрим ПИФ (паевые инвестиционные фонды), как инструмент приумножения денег. По мнению специалистов, с учетом всех рисков, существующих в российской экономике, экономической политике властей и геополитике, вкладывать существенные средства в ПИФына момент текущего года не стоит.

Весь фондовый рынок РФ — это 1,5% от мирового. Поэтому, желающим вложиться в фонды стоит присмотреться к ПИФам иных иностранных эмитентов, а не только российских компаний.

Другой инвестиционный рычаг ИИС (индивидуальные инвестиционные счета) может стать некоторым конкурентом фондам. Освобождение от налогов по ОМС после трехгодичного владения может быть интересно для определенного контингента людей

Теоретически можно вкладывать в металлические счета. Однако, рентабельность вложения в металлы эксперты тоже оценивают по-разному. Максим Кривелевич считает, например, что вложение в золото, платину, серебро – дело неликвидное.

"Стоимость рубля еще на пике, соответственно любой товар, который торгуется в рублях, при падении рубля к доллару потеряет свою ценность. Однако, делать ставку на рубль для инвестора тоже будет ошибочно, потому, как укрепление рубля долгим не будет", - рассказал он.

В целом, мода на драгоценные монеты еще в первой половине 2016 года сменилась потерей интереса к концу года. Те же американские серебряные орлы (Americaneagle) потеряли в продажах в 2016г. 14,3%. В 2017 году тренд на снижение продолжается. Частные инвесторы в какой-то мере разочаровались в безоблачных перспективах роста драгметаллов, для краткосрочной игры же по ним требуются знания и опыт. В принципе для диверсификации портфелей ОМС могут применяться, но для единственного способа вложений у ОМС (и монет) сейчас слишком много аргументов “против”, уверены аналитики.

Большинство экспертов отмечают, что, если речь идет о прямых инвестициях, можно "поймать выгоду за хвост", вкладывая в предприятия, которые работают с экспортом продукции, продавая ее за валюту, при этом, внутри страны работая с рублями.

Все аналитики и специалисты схожи в одном мнении:сейчас любые инструменты, дающие высокую доходность, несут за собой столь же высокие риски и сегодня точно не время сверх рисков и сверхвложений.

"Половину инвестпортфеля держи в рублях, половину – в долларах. Кто от этого правила сильно отклонился в сторону рубля, должны возвращаться в сбалансированный режим", - советует Максим Кривелевич.