В испанском городе Барселона произошёл теракт

В нынешний четверг фургон врезался в толпу в Барселоне. В результате погибло 13 человек, ранено более 100 человек, сообщает ЕНВ.

Полиция задержала двух человек в связи с подозрением в организации теракта. Отмечается, что еще один человек, который вел фургон, до сих пор не задержан. Инцидент произошел на улице Лас-Рамблас примерно в 17:00 по местному времени. Улица ведет в популярное туристическое место – площадь Каталонии.

Местные СМИ сообщают, что автомобиль проехал более 500 метров по набережной, когда он таранил толпу пешеходов.Полиция города Барселона заявила, что водитель фургона сбежал с места преступления, но они задержали двух подозреваемых и сейчас допрашивают их.

Полиция также сообщила, что до теракта, в здании около 200 км к юго-западу от Барселоны прогремел взрыв, который убил одного человека. Они подозревают, что двоезадержанных были также вовлечены в организацию этого взрыва.

Между тем, информационное агентство, связанное с запрещенной в России группировкой Исламского Государства, заявило, что атака в Барселоне проводилась боевиками группы. Информационное агентство "Amaq" сообщило, что нападение было ответом на призыв боевой группы к атаке на стран-членов возглавляемой США коалиции. Власти Испании пока не комментируют вопросы о причастности Исламского Государства к данному теракту.