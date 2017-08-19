Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

18 августа 2017, 14:50
В испанском городе Барселона произошёл теракт

В испанском городе Барселона произошёл теракт

В результате атаки погибли 13 человек, задержаны двое подозреваемых

В нынешний четверг фургон врезался в толпу в Барселоне. В результате погибло 13 человек, ранено более 100 человек, сообщает ЕНВ.

Полиция задержала двух человек в связи с подозрением в организации теракта. Отмечается, что еще один человек, который вел фургон, до сих пор не задержан. Инцидент произошел на улице Лас-Рамблас примерно в 17:00 по местному времени. Улица ведет в популярное туристическое место – площадь Каталонии.

Местные СМИ сообщают, что автомобиль проехал более 500 метров по набережной, когда он таранил толпу пешеходов.Полиция города Барселона заявила, что водитель фургона сбежал с места преступления, но они задержали двух подозреваемых и сейчас допрашивают их.

Полиция также сообщила, что до теракта, в здании около 200 км к юго-западу от Барселоны прогремел взрыв, который убил одного человека. Они подозревают, что двоезадержанных были также вовлечены в организацию этого взрыва.

Между тем, информационное агентство, связанное с запрещенной в России группировкой Исламского Государства, заявило, что атака в Барселоне проводилась боевиками группы. Информационное агентство "Amaq" сообщило, что нападение было ответом на призыв боевой группы к атаке на стран-членов возглавляемой США коалиции. Власти Испании пока не комментируют вопросы о причастности Исламского Государства к данному теракту.

Метки: Испания, теркат

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Эксперты обнаружили место падения малазийского Боинга, потерпевшего крушение в 2014 годуЭксперты обнаружили место падения малазийского Боинга, потерпевшего крушение в 2014 году
17 августа 2017, 14:30
В австралийском правительстве уверены, что место падения самолета, выполнявшего рейс MH370, находится в южной части Индийского океана
Президент США поблагодарил северокорейского лидера за принятие "мудрого внешнеполитического решения"Президент США поблагодарил северокорейского лидера за принятие "мудрого внешнеполитического решения"
17 августа 2017, 12:30
Ранее Ким Чен Ын объявил, что КНДР не будет проводить испытания в отношении США, если действия их войск не будут угрожать безопасности в регионе
Санкции США против КНДР могут включить в себя ограничения против китайских банковСанкции США против КНДР могут включить в себя ограничения против китайских банков
15 августа 2017, 18:40
В Конгрессе США разрабатывается законопроект о введении ограничений на деятельность банков КНР

Последние новости

Гонки по снижению ипотечных ставок объявляются открытымиГонки по снижению ипотечных ставок объявляются открытыми
вчера, 18:20
Исторический минимум – квартиру можно приобрести от 7,4%
Япония и Россия провели переговоры о совместной хозяйственной деятельности на Южных КурилахЯпония и Россия провели переговоры о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах
вчера, 17:10
Отсутствие специальных юридических рамок является основной преградой к осуществлению совместной деятельности
Организаторы митингов за демократию в Гонконге 2014 года получили уголовные срокиОрганизаторы митингов за демократию в Гонконге 2014 года получили уголовные сроки
вчера, 16:20
Три лидера "зонтичного движения" были приговорены к тюремному заключению

От первого лица

Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.08.2017 17:10
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР 1
18.08.2017 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+