Китай призвал партнеров не рассматривать военный сценарий по отношению к Северной Корее

Заместитель председателя Центральной военной комиссии Китая Фан Чанлун встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом в четверг в Пекине, сообщает ЕНВ.

Министерство обороны Китая сообщило, что Фан Чанлун сказал Данфорду, что Китай считает диалог действительно эффективным решением северокорейской проблемы и что выбор военных средств в качестве решения не могут быть эффективными. Фан Чанлун привёл в пример развертывание передовой американской системы противоракетной обороны, известной как THAAD, в Южной Корее.

По его словам, такие действия оказали большое негативное влияние на двусторонние военные связи и взаимное доверие.

Высокопоставленный американский военный офицер Джозеф Данфорд, сказал, что его страна пытается углубить взаимное доверие, создав хорошо организованную систему связи для предотвращения критических ситуаций и неуклонного развития связей между вооруженными силами двух стран.