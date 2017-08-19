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Китай

18 августа 2017, 14:30
Китай призвал партнеров не рассматривать военный сценарий по отношению к Северной Корее

Китай призвал партнеров не рассматривать военный сценарий по отношению к Северной Корее

Зампред центральной военной комиссии Китая опроверг возможность применения военного варианта для решения северокорейских ядерных и ракетных проблем

Заместитель председателя Центральной военной комиссии Китая Фан Чанлун встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом в четверг в Пекине, сообщает ЕНВ.

Министерство обороны Китая сообщило, что Фан Чанлун сказал Данфорду, что Китай считает диалог действительно эффективным решением северокорейской проблемы и что выбор военных средств в качестве решения не могут быть эффективными. Фан Чанлун привёл в пример развертывание передовой американской системы противоракетной обороны, известной как THAAD, в Южной Корее.

По его словам, такие действия оказали большое негативное влияние на двусторонние военные связи и взаимное доверие.

Высокопоставленный американский военный офицер Джозеф Данфорд, сказал, что его страна пытается углубить взаимное доверие, создав хорошо организованную систему связи для предотвращения критических ситуаций и неуклонного развития связей между вооруженными силами двух стран.

Метки: Китай, Северная Корея

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