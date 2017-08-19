Более 3,5 тысяч обращений граждан рассмотрено в ЗСПК

За четвертый квартал 2016 года и первое полугодие 2017 года в Законодательное Собрание поступило 3792 обращения граждан, в том числе 3512 обращений адресовано депутатам Законодательного Собрания. В отделе по работе с обращениями граждан правового управления аппарата Законодательного Собрания зарегистрировано 229 обращений, в том числе 142 письменных и 87 электронных обращений. В комитеты Законодательного Собрания поступило 51 обращение, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

40,3% обращений граждан, поступивших в Законодательное Собрание Приморского края, решены положительно. По остальным обращениям приняты меры, даны разъяснения, консультации, найдены оптимальные и компромиссные пути для разрешения поднятых проблем, подготовлены и направлены соответствующие запросы в соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Посредством электронной почты, а именно через интернет-приемную Законодательного Собрания к депутатам Законодательного Собрания поступило 242 обращения. Из 229 обращений граждан, поступивших в Законодательное Собрание, без учета обращений, поступивших непосредственно депутатам и в комитеты, 75 (32,8%) обращений рассмотрено правовым управлением аппарата ЗС ПК, 96 (41,9%) рассмотрено в комитетах и 42 (18,3%) обращения рассмотрено депутатами, 16 (7%) - иными структурными подразделениями Законодательного Собрания.

По направлениям деятельности проблематика в обращениях следующая:

Государственное управление и местное самоуправление - 9,1%; судебная власть и правоохранительная деятельность - 4,7%; промышленность, сельское хозяйство - 2,6%; транспорт, связь - 5,1%; охрана природы - 2,3%; жилищно-коммунальное хозяйство - 23,8%; образование - 5,2%; культура, СМИ - 3%; здравоохранение - 6,3%; социальное обеспечение - 12,3%; торговля - 0,6%; труд, заработная плата, занятость - 2,9%; другие вопросы - 22,2%.

На сегодняшний день на территории Приморья работают более 60 общественных приемных. У каждого депутата в штате до 10 помощников, часть на общественных началах. Председатель краевого парламента Александр Ролик отмечает высокую степень ответственности и необходимость высокой квалификации помощников депутатов, которые еженедельно принимают основной массив жалоб, обращений граждан. В числе наиболее актуальных остаются вопросы ЖКХ, тарифов, социальной поддержки, здравоохранение.