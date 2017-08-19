Военные железнодорожники завершили ремонт моста через реку Клепочная в Приморье

Военные железнодорожники Восточного военного округа (ВВО) завершили возведение временных конструкций железнодорожного моста через реку Клепочная, поврежденного сильными ливнями в Приморье, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В ходе работ проведена сборка и установка шпальных клеток, используемых для временного восстановления пролетного строения мостового перехода. Конструкции отсыпаны щебнем. Также военнослужащие провели разравнивание вновь отсыпанного щебня на протяжении более 20 км полотна.

В настоящее время военные железнодорожники продолжают расчистку железнодорожного полотна от селей и оползней на участке Оленевод – Веневитино, наиболее пострадавшего от паводка.

На сегодняшний день личный состав подразделения уже расчистил более 28 км железнодорожного полотна, заваленного оползнями, сошедшими в результате ливневых дождей, а также произвел демонтаж около 80 м размытого водой железнодорожного полотна.

Кроме того, военнослужащие путевого железнодорожного батальона ВВО из Хабаровска произвели сборку более 100 м рельсошпальной решетки для укладки нового железнодорожного пути на Хасанском направлении (23 км) Дальневосточной железной дороги в Приморье.