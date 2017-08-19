На аукционах Росрыболовства распределен 21 рыбоводный участок в Приморье

В Приморском крае сформировано 292 рыбоводных участка общей площадью 63,6 тыс. га – это более 84% от площади всех рыбоводных участков по бассейну. В регионе предоставлено в пользование 153 рыбоводных участка. В процессе организации и проведения торгов находится 139 рыбоводных участков (41,8 тыс. га), сообщает ЕНВ.

Процесс распределения рыбоводных участков под аквакультуру в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне обсудили на оперативном совещании у заместителя министра сельского хозяйства России – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

Под аквакультуру на Дальнем Востоке отведено более 75 тыс. га или 338 рыбоводных участков. В настоящее время 179 участков (почти 27 тыс. га) уже предоставлено в пользование, еще по 159 участкам общей площадью 45,5 тыс. га проводятся торги.

14 и 15 августа 2017 года Росрыболовство провело торги в отношении 21 рыбоводного участка, общей площадью 3,64 тыс. га. По итогам аукционов в бюджет Российской Федерации должно поступить более 113 млн. рублей.

Илья Шестаков обратил внимание на вопрос исполнения обязательств со стороны победителей торгов и меры, которые принимаются к тем, кто не сделал выплаты в установленные законодательством сроки.

Директор Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза России Евгений Кац сообщил, что подготовлен проект постановления Правительства России, который направлен на решение данного вопроса и подразумевает возмещение убытков, причиненных уклонением от заключения договора и (или) от отказа от перечисления доплаты в части, не покрытой суммой внесенного задатка, и предлагает заключить договор участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.