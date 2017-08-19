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Общество

18 августа 2017, 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли

В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли

По результатам мероприятий возбуждено 3 уголовных дела

На территории Пограничного района в рамках оперативно-профилактической операции "Мак-2017" сотрудниками отдела МВД России по Пограничному району проводятся мероприятия, направленные на пресечения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, а также выявление и ликвидация дикорастущих растений, сообщает ЕНВ со ссыклй на пресс-службу УМВД края.

По результатам мероприятий возбуждено 3 уголовных дела по фактам незаконного приобретения и хранения наркотических средств, к административной ответственности привлечены 9 правонарушителей, из них: 2 человека - за незаконное приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств. За потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача к ответственности привлечены 7 граждан. Из незаконного оборота изъято 515,596 граммов наркотических средств каннабисной группы.

Также, за время проведения первого этапа операции "Мак-2017" сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Пограничному району на территории района выявлено 10 очагов произрастания дикорастущей конопли, общей площадью 10 га.

Ликвидация  очагов  произрастания дикорастущей конопли на территории Пограничного района сотрудниками полиции осуществляется с антинаркотической комиссией муниципального Пограничного района. Так, в окрестностях сел Нестеровка, Духовское, Рубиновка и Украинка путем опрыскивания гербицидами уничтожено более 600 тыс. кустов дикорастущих растений.

Работа в данном направлении продолжается.   

Метки: конопля, мак

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Мнения, комментарии (1)

Ведро, 18.08.2017 13:59
Интересно, как они считали коноплю?

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