Работа за гранью закона: как изменилась работа коллекторских служб спустя год после принятия ФЗ?

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №230-ФЗ еще до принятия вызвал ажиотаж в рядах, как должников, так и взыскателей. Его ждали и те, и другие, правда, рассчитывая на разный результат. Казалось бы, наконец, предприняты первые шаги на пресечение деятельности "агентств по выбиванию долгов", занимающихся, в ряде случаев, откровенным беззаконием и бандитизмом. Почему же тогда поток жалоб от пострадавших граждан не иссякает? В этом попробовал разобраться спецкор ЕНВ.

Согласно так называемому закону о коллекторах ("О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"), общаться с должником имеет право кредитор, то есть непосредственно та микрофинансовая организация либо банк, которые выдали вам кредит.

При переходе права требования долга, право на возврат задолженности получает новый кредитор. Кроме того, заниматься "выбиванием долгов" может лицо, действующее от имени и в интересах кредитора. Кроме того, закон ограничивает общение взыскателя с должником личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками не чаще двух раз в неделю. Запрещается общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни. При этом коллектор обязан в течение трех лет хранить бумажные документы и аудиозаписи, подтверждающие взаимодействие с должником.

Также, не допускается применение физической силы, угроз ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение. Закон запрещает взаимодействие с несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Взыскатель также не вправе передавать информацию о должнике третьим лицам без его согласия. Наряду с таким, казалось бы, правильным подходом, юристы утверждают: закон сырой и практически не работает.

Евгений Тулубенский, директор компании Mazer Group:

- Данный закон ограничивает круг, как новых кредиторов, так и представителей кредиторов. И те, и другие могут быть действующей кредитной организацией или лицом, у которого деятельность по возврату просроченной задолженности является основным видом деятельности и это включено в государственный реестр. Это юрлица, чей основной вид деятельности заключается в возвратах задолженностей. На мой взгляд, одна из недоработок заключается в том, что надзорным органом выступает ФССП (федеральная служба судебных приставов), у которых ресурсы существенно ограничены. Так как закон этот свежий, судебная практика по нему сейчас единичная. Ведь проблема не в том, чтобы доказать, что должнику звонит коллектор, а то, что номер телефона принадлежит определенной коллекторской службе. Как правило, такие контакты зарегистрированы на условных "Иван Ивановичей", поэтому определить реальных людей крайне сложно.

Эксперт пояснил, что, несмотря на закон, ситуация с "беспределом" коллекторов существенно за год не изменилась. По его словам, "черным" выбиванием долгов чаще всего занимаются мелкие коллекторские компании, тогда как крупные агентства, внесенные в реестр, стали более законопослушными.



"Количество людей, которые приходят жаловаться на коллекторов, не уменьшилось. Разница в том, что раньше коллекторы доходили до "эксклюзивных" предложений погасить долг путем продажи почки, сегодня же таких "предложений" стало меньше", - рассказал Евгений Тулубенский.

Чудеса да и только. Закон есть, а жалоб меньше не стало. Коллекторов нет, а миллионы пострадавших – есть. Что же такое коллекторская деятельность? Обыкновенные вымогатели или палочка-выручалочка банковского и микрофинансового секторов?

Начнем с того, за счет чего живут коллекторы: а живут они за счет процента от сбора долгов, в отсутствии, как правило, строгой фиксированной зарплаты. То есть, единственная цель коллектора – вернуть долг. Зачастую, любыми способами. В этих случаях, моральный аспект оказывается на задворках совести – в борьбе все средства хороши.



В последнее время, банки "отходят" от агентских соглашений с представителями коллекторских структур. Наиболее практикуется полная продажа портфеля должников.



Что касается выкупа кредита коллекторами, тут необходимо понимать – банк не будет продавать одного проблемного клиента, он продаст так называемый "портфель", с включенными в него от 100 до 10000 человек. У этого портфеля будет большое количество параметров, таких как: количество дней просрочки, судебных решений, мертвых душ, средний долг, регион, где находятся должники и так далее, все это играет большую роль в стоимости.

Если говорить о средних значениях, то это примерно 2%, то есть долг в размере 100 тыс. р. купят за 2 тыс. р. Также на практике попадались портфели, купленные за 0,17%, соответственно долг в размере 100 т.р. можно купить и за 170 рублей. Становится понятно, что долг равный ста тысячам, приобретенный, за 170 рублей – очень выгоден коллектору. Даже если он получит с заемщика 20 тысяч вместо ста.



Большое количество банков по работе с просрочками отдает своих должников "на растерзание" собственной службы безопасности – так называемые внутренние отделы взыскания, департаменты досудебного урегулирования. Жутковатые названия данных структур по сути своей являются горсткой людей, задача которых – любым способом (а способы эти не регламентированы законом) "достать" клиента настолько, чтобы тот "почку продал", но деньги вернул. И ведь во многих случаях срабатывает!

"По сути, банкам выгодно получить даже не сам долг. Они занимаются уговорами клиента по реорганизации или реструктуризации кредита, с целью перезаключения договора, - поясняет управляющий партнёр юридической службы ЦСИ "Чёрный куб" Виктор Помелов. – В итоге, заемщик, якобы, освобождается на 2-3 месяца, от выплаты процентов, но как выяснится, в итоге, проценты на остатке суммы долга окажутся в разы выше, либо сама сумма долга увеличится – в любом случае банки не работают себе в убыток. Условно, простив вам 100 т.р. – накрутят 300-400 сверху. Поэтому само по себе коллектроство в той форме, в которой мы его привыкли понимать – выбивание долгов – от банков уходит и скоро уйдет вообще", - заключил эксперт.

Банки априори заинтересованы вернуть долг, чего бы это им не стоило. Миф о том, что финансовые потери банку компенсирует государство, развенчивают юристы.

"Выдавая кредит, например, в 100 тыс. рублей, одновременно в ЦБРФ банк резервирует точно такую же сумму, - говорит Евгений Тубуленский. – Это средства, которые откладываются на случай, если клиент не расплатится по кредиту. По сути, это что-то вроде внутрибанковского "страхового фонда". В случае, если человек "выходит на просрочку", то по задолжавшему клиенту увеличивается величина резервируемой суммы. А если он не платит более 90 дней подряд, то откладывают 100% суммы, которую он остался должен, плюс проценты по платежам. Когда банк решает списать долг такого заемщика, он должен отразить убыток – как потерю денег, который затем компенсируется созданными ранее резервами по клиенту".



Кому хочется таких проблем? Уж точно не финансовым структурам. Это еще одна из многочисленных причин, по которым банки стремятся или самостоятельно выбить, или продать долг третьему лицу. Выходит, что с экономической точки зрения, коллекторские агентства нужны государству. А как же моральный аспект?



Специалисты разделяют работу коллекторов на три стадии: стадия уговаривания, стадия угроз и стадия истерики, когда диалог заканчивается, переходя в отчаянный крик: "Верни долг!" Вот жизненный пример.

Клиентке за 50. У нее есть взрослый совершеннолетний ребенок. Ни считаясь ни с какими моральными принципами, коллекторы "отправляют ее на панель", предлагая в телефонном разговоре это в качестве способа заработать денег и вернуть им долг. Другому клиенту дали "ценный совет", как выпутаться из долговой ямы: продать единственную квартиру. Третьего припугнули физической расправой.



Главная ошибка попавшего в руки коллектора человека – телефонные разговоры: попытки воззвать к мифическому чувству сострадания, объяснить свои проблемы, постараться договориться – ни к чему не приведут. Общения с коллекторами нужно вести исключительно в письменной форме. По словам юристов, разговоры по телефону не имеют никакой юридической подоплеки. Все доводы о том, что беседа записывается, ничего не значит – в конце концов, пусть слушают перед сном, если им это интересно. Таких "звонильщиков" можно смело "отправлять в лес собирать ежевику", подобным поведением вы не только не нарушите закон, но наоборот, будете действовать в правовых рамках.



К сожалению, таков русский менталитет: звонящие, якобы, "люди в погонах" вызывают панику и страх, мотивирующий из раза в раз продолжать мучительные и бесполезные разговоры, основанные только на одном принципе: подавить должника психологически, вывести из равновесия, любыми способами заставить расплатиться.



Часто, при давлении на проблемных клиентов, коллекторы использует творческий подход. Некоторые, например, отправляют должникам открытки – качественные, весьма не дешевые, из толстой бумаги. На них, помимо рисунков, один из которых изображает человека в робе за решеткой, имеются стихи недвусмысленного содержания. Другие – печатают листовки, порочащие человека, унижающие его честь и достоинство, третьи – не гнушаются порчи имущества, применяют нецензурную лексику.

Еще один интересный факт: существует такая статья, как вина кредитора, когда кредитор умышленно затягивает процесс обращения в суд, с целью увеличения процентов. Почему, в таком случае, суд не всегда учитывает эту статью? Например, по микрофинасовым договорам, порой, процент доходит до 8000% годовых, От 2 до 5 % в день! И часто такие абсурдные суммы финансовые организации выигрывают в судебном порядке.



Подводя итог, можно с уверенностью сказать: коллекторская деятельность и сегодня законодательно отрегулирована плохо. Возможно, это лоббирование заинтересованных лиц сверху. С другой стороны, уверены эксперты, в связи с принятием закона о банкротстве физических лиц, из должников по сути выбивать будет нельзя и нечего, на основании того, что здесь вступает в "игру" сугубо судебная процедура, действующая исключительно в рамках финансового управления.



Если в конце 90-х – середине 2000-х коллекторство воспринималось как силовой метод изъятия долга, то сейчас идет более цивилизованное понимания "возврата долгов". Возникающие единичные случаи откровенного бандитизма – скорее исключение, чем правило. Из рамок коллекторства они однозначно и переходят в рамки уголовного процесса.

На сегодняшний день, банки и коллекторы в большинстве своем ограничиваются психорпрессингом и мелким хулиганством. Новым законом предпринимается попытка пресечения подобных действий на федеральном уровне. Однако, нужно понимать, что пока на компании, выбивающих долги, есть спрос, коллекторская деятельность, в том числе и "вне закона", будет продолжать охватывать просторы нашей страны.