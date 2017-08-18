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Фоторепортажи

17 августа 2017, 15:30
Не миллионерам вход воспрещен: Банк ВТБ представил VIP-офис Private Banking
Не миллионерам вход воспрещен: Банк ВТБ представил VIP-офис Private Banking
Не миллионерам вход воспрещен: Банк ВТБ представил VIP-офис Private Banking
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Не миллионерам вход воспрещен: Банк ВТБ представил VIP-офис Private Banking

Корреспондент ЕНВ побывал в аналоге "Английского закрытого клуба", расположенном во Владивостоке

Более 5 тысяч миллионеров проживают в Приморском крае. Теперь у состоятельных людей есть возможность обслуживаться в новом офисе ВТБ24 Private Banking, который открылся в столице Приморья полтора месяца назад, 27 июня. Для банка это уже 25-я точка подобного формата по всей России и вторая на территории Дальнего Востока, сообщает ЕНВ.

В этот шикарный аналог "Английского закрытого клуба" открыта дорога не всем. "Порог входа" для обслуживания в PrivateBanking ВТБ24 в регионе составляет 30 млн. рублей.

"В нашем городе достаточно владельцев крупного капитала, некоторые из них уже являются владельцами премиальных пакетов ВТБ24, - отмечает директор VIP-офиса ВТБ24 во Владивостоке Надежда Галиус. - Мы видим здесь много клиентов, которые ценят бережное отношение к своему капиталу. Мы рады представить жителям Владивостока сферу Private Banking & Wealth Management от ВТБ24, где каждому клиенту гарантирован высший европейский уровень обслуживания".

На вопрос журналистов, можно ли стать клиентом Private Banking с активами менее 30 млн., Надежда Галиус ответила в полушутливой манере: "Для начала заработайте первые 15 миллионов, а в остальном мы вам поможем".

Приглашенные на официальное открытие журналисты отметили схожесть VIP-офиса с музеем.  Стены украшены картинами приморских авторов, при этом, любое понравившееся полотно можно приобрести. Суммы варьируются от 25 до 350 тыс. рублей.

Главная цель работы нового офиса состоит в эффективной реализации финансового потенциала состоятельных клиентов и обеспечении максимальной конфиденциальности их обслуживания. Коммуникация с банком строится через персонального финансового менеджера, задача которого – защищать финансовые интересы клиентов, а также обеспечивать быстрый и удобный доступ ко всем необходимым услугам.

Клиентам Private Banking группы ВТБ доступны как классические банковские услуги с лучшими условиями, так и сложные структурированные продукты. Семейный офис оказывает услуги в части налогового, юридического сопровождения, а также услуги lifestyle. Кроме того, для VIP-клиентов доступна широкая программа скидок в бутиках, отелях премиум-класса, медицинских учреждениях и других компаниях-партнерах.

В новом офисе для клиентов созданы оптимальные условия для проведения деловых встреч и переговоров, депозитарий и собственная охраняемая парковка, что обеспечивает комфорт и полную конфиденциальность для клиента. Одним словом, чтобы услышать "нет" – клиентам нужно очень "постараться".

"Потенциал развития сегмента Private Banking в крупных региональных центрах достаточно высок, этот рынок растет на 30-50% в год, – рассказывает управляющий директор департамента по работе с VIP-клиентами ВТБ24 Николай Пряхин. – Наша работа подтверждает, что состоятельным клиентам близок и понятен этот формат, и я уверен, что Владивосток не станет исключением".

Справка: на сегодняшний день во Владивостоке расположено 7 офисов ВТБ24, из которых пять – стандартного типа, один офис для состоятельных клиентов ("Привилегия") и новый открывшийся офис для VIP-клиентов формата "Прайм".

Метки: ВТБ, специальное предложение

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