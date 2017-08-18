Ж/д перевозки по маршруту "Харбин-Владивосток-Харбин" медленно, но верно трогаются с места

Реализация проекта по организации пассажирских перевозок ж/д транспортом по маршруту "Харбин – Владивосток – Харбин" наконец сдвинулась с мертвой точки. Об этом рассказал глава компании ООО "Международный Экспресс" Мовсес Барсегян, сообщает ЕНВ.

Как отмечали ранее в компании ООО "Международный Экспресс", основным препятствием реализации проекта являлось отсутствие согласия от ОАО "РЖД" и АО "ФПК" на заключение договоров на инфраструктуру и локомотивную тягу для начала осуществления движения международного поезда. На данном этапе, острые вопросы согласованы и урегулированы.

Отметим, инвестиционный проект пассажирских перевозок по маршруту "Владивосток - Харбин", разработанный ООО "Международный Экспресс" реализуется при поддержке Администрации Приморского края, Минвостокразвития России, корпорации развития Дальнего Востока, а также ОАО "РЖД".

Так, еще 24 мая 2016 года губернатор Приморского края на встрече с руководителями АО "ФПК" и ООО "Международный Экспресс" одобрил и поддержал проект осуществления регулярного движения пассажирского поезда по маршруту "Харбин – Владивосток – Харбин". В поддержку проекта также высказывался вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

На сегодняшний день, реализация регулярного движения пассажирского поезда международного сообщения "Владивосток-Харбин-Владивосток" соответствует подписанному Протоколу о сотрудничестве между Администрацией Приморского края и провинцией Хэйлунцзян, концепции "один поезд - один путь", предложенной Китайской народной республикой, планам по развитию Дальнего Востока, предложенным Президентом РФ.

Мовсес Барсегян убежден, что данный проект особенно актуален и востребован в настоящий момент в связи с открытием Свободного порта Владивосток, подписанием договора о сотрудничестве между Администрацией г. Владивостока и г. Харбина, созданием ТОРа в Приморском крае, запуском игорной зоны "Приморье".

ООО "Международный Экспресс" подготовило необходимые условия к запуску международного пассажирского поезда и готово в кротчайшие сроки начать ежедневное регулярное движение пассажирского поезда по маршруту "Владивосток-Гродеково-Суйфэньхэ". В настоящее время ООО "Международный Экспресс" ждет от китайской стороны назначение даты курсирования поезда для скорейшего начала осуществления регулярного движения.

По мнению Мовсеса Барсегяна, реализация инвестиционного проекта окажет мультипликативный эффект для развития экономики г. Владивостока и Приморского края, создаст условия для увеличения потока туристов въездного направления, будет способствовать развитию туристической отрасли, малого и среднего бизнеса, создаст возможность развития приграничных территорий и открытия новых предприятий, наконец, даст возможность трудоустройства работников железнодорожной отрасли и других сфер деятельности. В частности, только численность работников ООО "Международный Экспресс" будет свыше 55 человек.

"Увеличение продаж в целом по отраслям приведет к дополнительным налоговым поступлениям в бюджет и создаст импульс для развития и улучшения инвестиционного климата для участия в федеральном проекте Свободный порт Владивосток", - отметил глава компании инвестора.