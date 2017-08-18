Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

17 августа 2017, 14:30
Эксперты обнаружили место падения малазийского Боинга, потерпевшего крушение в 2014 году

Эксперты обнаружили место падения малазийского Боинга, потерпевшего крушение в 2014 году

В австралийском правительстве уверены, что место падения самолета, выполнявшего рейс MH370, находится в южной части Индийского океана

Австралийское правительство обнародовало результаты анализа, который, по его мнению, сужает местонахождение пропавшего без вести в 2014 году самолёта малайзийских авиалиний. По версии австралийского правительства, обломки самолёта могут быть обнаружены в южной части Индийского океана, сообщает ЕНВ.

Самолёт Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 пропал без вести в марте 2014 года с 239 людьми на борту. Маршрут самолёта пролегал над Южно-Китайским морем. Считается, что потерпел крушение над Индийским океаном.

Поиски обломков самолета были отменены в январе прошлого года. Но с тех пор в Бюро по безопасности транспорта в Австралии эксперты анализировали спутниковые фотографии, полученные от специалистов из нескольких стран.

В среду бюро опубликовало выводы, полученные в результате исследований. Чиновники заявили, что существует высокая вероятность того, что обломки находятся в южной части Индийского океана.

Они выявили площадь в 5000 квадратных километров, которая включает в себя акваторию вокруг географической точки с координатами 35,6 градуса южной широты и 92,8 градуса восточной долготы. Этот район никогда не попадал под зону поисковых работ.

Официальные представители Бюро по безопасности на транспорте Австралии не объяснили, планируют ли они возобновить поиск пропавшего самолёта, но добавили, что последняя информация может дать ключ к обнаружению летательного средства.

Метки: авиакатастрофа, расследование

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В испанском городе Барселона произошёл терактВ испанском городе Барселона произошёл теракт
сегодня, 14:50
В результате атаки погибли 13 человек, задержаны двое подозреваемых
Президент США поблагодарил северокорейского лидера за принятие "мудрого внешнеполитического решения"Президент США поблагодарил северокорейского лидера за принятие "мудрого внешнеполитического решения"
вчера, 12:30
Ранее Ким Чен Ын объявил, что КНДР не будет проводить испытания в отношении США, если действия их войск не будут угрожать безопасности в регионе
Санкции США против КНДР могут включить в себя ограничения против китайских банковСанкции США против КНДР могут включить в себя ограничения против китайских банков
15 августа 2017, 18:40
В Конгрессе США разрабатывается законопроект о введении ограничений на деятельность банков КНР

Последние новости

Первый в истории Владивостока форум молодых предпринимателей состоится в рамках ВЭФПервый в истории Владивостока форум молодых предпринимателей состоится в рамках ВЭФ
сегодня, 15:50
Цель мероприятия – формирование площадки именно для приморского бизнеса
Глава Южной Кореи Мун Джэин провёл пресс-конференцию по результатам 100 дней президентстваГлава Южной Кореи Мун Джэин провёл пресс-конференцию по результатам 100 дней президентства
сегодня, 15:10
Большую роль в его выступлении занял северокорейский ядерный вопрос
Куда вложить в Приморском крае, чтобы не потерятьКуда вложить в Приморском крае, чтобы не потерять
сегодня, 14:40
Сверхриски и сверхвложения сегодня себя не оправдывают

От первого лица

Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.08.2017 17:10
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР 1
18.08.2017 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+