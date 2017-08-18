Эксперты обнаружили место падения малазийского Боинга, потерпевшего крушение в 2014 году

Австралийское правительство обнародовало результаты анализа, который, по его мнению, сужает местонахождение пропавшего без вести в 2014 году самолёта малайзийских авиалиний. По версии австралийского правительства, обломки самолёта могут быть обнаружены в южной части Индийского океана, сообщает ЕНВ.

Самолёт Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 пропал без вести в марте 2014 года с 239 людьми на борту. Маршрут самолёта пролегал над Южно-Китайским морем. Считается, что потерпел крушение над Индийским океаном.

Поиски обломков самолета были отменены в январе прошлого года. Но с тех пор в Бюро по безопасности транспорта в Австралии эксперты анализировали спутниковые фотографии, полученные от специалистов из нескольких стран.

В среду бюро опубликовало выводы, полученные в результате исследований. Чиновники заявили, что существует высокая вероятность того, что обломки находятся в южной части Индийского океана.

Они выявили площадь в 5000 квадратных километров, которая включает в себя акваторию вокруг географической точки с координатами 35,6 градуса южной широты и 92,8 градуса восточной долготы. Этот район никогда не попадал под зону поисковых работ.

Официальные представители Бюро по безопасности на транспорте Австралии не объяснили, планируют ли они возобновить поиск пропавшего самолёта, но добавили, что последняя информация может дать ключ к обнаружению летательного средства.