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Япония

17 августа 2017, 13:20
В Киото проводили духов предков, разведя огромные церемониальные костры в виде буддистских символов

В Киото проводили духов предков, разведя огромные церемониальные костры в виде буддистских символов

Этой традиции уже более трехсот лет

В среду вечером огромные костры на горах освещали древнюю столицу Японии, Киото во время ежегодной буддийской церемонии, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство NHK.

Один костер на склоне горы был сформирован в форме китайского иероглифа, означающего слово "большой". За этим последовало зажжение костров на четырех других горах, в том числе, один из костров был в форме лодки.

Сообщается, что история этого события насчитывает более 300 лет. Костры зажигаются для того, чтобы духи предков могли перемещаться из материального мира в потусторонний. Ведь согласно японским поверьям, духи возвращаются домой в течение периода летнего фестиваля Бон Бон.

Большое количество людей, включая туристов, наблюдали за кострами со всего города. По их словам, огни были очень красивыми, кроме того, туристы выразили надежду, что эта традиция продолжится.

Метки: буддизм, церемония

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