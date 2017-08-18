Китай отменил запрет на рыбную ловлю в спорных водах Южно-Китайского моря

Китайские рыболовецкие суда отправились в Южно-Китайское море после того, как в Китае закончился введенный ранее запрет на рыбную ловлю в спорных территориях, сообщает ЕНВ.

Китай снял данный запрет в полдень в среду. Он действовал с мая в Южно-Китайском море и был введён для защиты рыбных запасов акватории. Китайская сторона отмечала, что запрет на рыболовство распространялся и на иностранные лодки.

Церемония открытия сезона рыболовства была проведена в порту города Санья на южном острове Хайнань. После торжественного парада лодки символически покинули порт. На церемонии рыбакам напомнили о правилах безопасности на воде и напутствовали их на хорошие уловы.

В китайском правительстве сообщают, что в прошлом году прошла модернизация порта с холодильными складами и жилыми помещениями для рыбаков в Санье. Власти КНР после перерыва продолжили субсидировать затраты на топливо для рыбаков в целях развития рыболовства в Южно-Китайском море.

Напомним, страна имеет территориальные споры в водах Южно-Китайского моря с соседними странами. Речь идет об акваториях, включающие в себя острова Парацель, на которые также претендуют Вьетнам и Тайвань.