В Приморье "Аллигаторы" и "Терминаторы" нанесли ракетный удар по базе условного противника

Экипажи вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8 АМТШ "Терминатор" авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в поселке Черниговка Приморского края, нанесли по базе условного противника ракетный удар, сообщает ЕНВ со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа.

В ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО "противника" с подавлением его радиолокационных средств. По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения. Всего было задействовано около 20 экипажей.

Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте, с использованием рельефа местности.

Учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения.

Кроме того, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника.