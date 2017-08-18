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В мире

17 августа 2017, 12:30
Президент США поблагодарил северокорейского лидера за принятие "мудрого внешнеполитического решения"

Президент США поблагодарил северокорейского лидера за принятие "мудрого внешнеполитического решения"

Ранее Ким Чен Ын объявил, что КНДР не будет проводить испытания в отношении США, если действия их войск не будут угрожать безопасности в регионе

Государственные СМИ Северной Кореи во вторник процитировали Ким Чен Ына, обращая внимание на то, северокорейский лидер будет наблюдать за поведением США и придерживаться выжидательной позиции. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил шаг руководителя КНДР, сообщает ЕНВ.

"Ким Чен Ын из Северной Кореи поступил очень мудро и аргументированно, - написал по этому поводу в своем Твиттере президент США Дональд Трамп в минувшую среду. – Альтернатива его решению была бы катастрофической и неприемлемой".

Трамп, по-видимому, считает, что Северная Корея приостановила программу запуска ракет. Вскоре вице-президент США Майк Пенс заявил журналистам в Чили, что его страна начинает видеть прогресс в отношениях с КНДР. Однако, Пенс призвал Северную Корею делать больше усилий для нормализации отношений между сторонами.

Он подчеркнул, что США будут продолжать оказывать экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею, пока она не откажется от своих ядерных и ракетных программ.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт высказала мнение, что для развития диалога с Северной Кореей в последнее время принимается недостаточно усилий. Она также призвала Северную Корею прекратить ядерные испытания, запуски баллистических ракет, а также действия, которые "дестабилизируют регион".

 

Отметим, Северная Корея, скорее всего, решительно отреагирует на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся со следующего понедельника. В свою очередь, США, Япония и другие страны будут продолжать следить за деятельностью Северной Кореи в регионе.

Метки: Ким Чен Ын, корейский кризис, ракетные испытания, Трамп

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