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Япония

16 августа 2017, 12:50
Японцы отметили 72-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны

Японцы отметили 72-ю годовщину окончания Второй мировой войны

Памятные мероприятия прошли в Токио

В мероприятиях приняли участие около 5 700 человек, в том числе, родственники погибших. Правительство Японии организовало мемориальную службу в Токио, чтобы помянуть примерно трех миллионов японцев, которые погибли на войне, сообщает ЕНВ.

На мероприятии выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В полдень участники почтили память жертв войны минутой молчания. После обращения Императора участники возложили цветы хризантемы на алтарь.

Сообщается, что около 78 процентов родственников погибших, принявшие участие в этом мероприятии, старше 70 лет. В церемонии приняли участие 6 вдов, которые потеряли своих мужей на войне.

Самой старой вдове из приглашённых на церемонию 101 год. Ее муж умер во время битвы на Окинаве. Она посетила службу вместе со своей семьей. Правительство пригласило 123 молодых людей в возрасте до 18 лет со всей страны для участия в церемонии. Цель состоит в том, чтобы передать опыт войны будущим поколениям.

Скорбящие родственники и местные органы власти также провели торжественные мероприятия по всей стране, чтобы воздать должное погибшим жертвам и содействовать миру.

Отметим, что хотя большинство историков днём окончания Второй Мировой Войны считают 2 сентября, в Японии таковым днём считается 15 августа, когда японский император Хирохито объявил о выходе Японии из войны.

Метки: Вторая мировая война, Япония

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