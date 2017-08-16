Санкции США против КНДР могут включить в себя ограничения против китайских банков

В Вашингтоне хотят ввести дополнительные санкции против китайских банков, которые, как утверждают, могут иметь отношения с северокорейскими компаниями. Аналитики говорят, что у банков не будет выбора, кроме как принять их, сообщает ЕНВ.

Китайские банки будут внимательно следить за продолжающимся спором между Вашингтоном и Пхеньяном, поскольку они могут сильно пострадать, если будет продолжаться отток капиталовложений, а экономические меры в КНДР станут более жесткими.

Некоторые из вкладчиков в Соединенных Штатах предложили наложить так называемые вторичные санкции на китайские банки, которые хранят деньги для компаний, что ведут бизнес с КНДР.

"Мы говорим Китаю: "У вас есть выбор, занимаетесь ли вы бизнесом с Северной Кореей или работаете с США, - накануне заявил новостному телеканалу MSNBC сенатор Крис Ван Холлен. – Но вы не можете делать это одновременно". В июле Ван Холлен выступил инициатором законопроекта, который предусматривает введение дополнительных санкций в отношении банков, занимающихся бизнесом с северокорейскими структурами.

По данным китайской таможни, китайско-северокорейская торговля стоила 2,6 млрд. долл. США, в то время как торговля нефтью и углем была ключевым компонентом в этих отношениях. В докладе ООН, опубликованном в начале этого года, утверждается, что северокорейские банки и фирмы поддерживают доступ к международным финансовым рынкам через сеть китайских фронтовых компаний.

Экспорт угля из Северной Кореи с тех пор был прекращен под санкциями ООН и Совета Безопасности, т.е. Китай, как постоянный член Совбеза ООН, согласился на дальнейшие санкции.

Казалось бы недавнее соглашение Китая на продолжение санкционной политики против КНДР, защитило китайские банки в краткосрочной перспективе. Однако, последние события в самих США говорят об обратном.

До сих пор только один китайский банк нарушил условия США. В июне администрация Трампа объявила о новых санкциях против Банка "Даньдун" в Китае, который находится через границу от Северной Кореи. Должностные лица казначейства FinCEN (Сети по борьбе с финансовыми преступлениями) утверждали, что банк "Даньдун" действовал как канал для незаконной северокорейской финансовой деятельности и был иностранным банком, занимающимся вопросами первичного отмывания денег.