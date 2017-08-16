"Шамора" попала в ТОП-5 лучших мест отдыха у воды в России

В список 5-ти лучших мест для отдыха у воды в России (без черноморского побережья), которые стоит посетить до конца купального сезона 2017 года, вошли прибрежные зоны 5 регионов от Приморского края до Калининградской области. В список попали три морских пляжа (у поселка Янтарный и на Куршской косе, в Балтийском море и бухта Лазурная в Японском море) и два озерных побережья (бухта Песчаная на Байкале и берега Селигера в Тверской области), сообщает ЕНВ со ссылкой на BlaBlaCar.

Рейтинг составлен крупнейшим в России сервисом поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar, в том числе, с учетом анализа популярных направлений, которые выбирали жители России для отдыха в 2017-м году.

1. Янтарный (Балтийское море, Калининградская область)

Лучший пляж России. Это неоспоримый факт, который, в том числе, признают международные эксперты. Шутка ли, но Янтарный – единственный в России обладатель награды "Голубой флаг", которая вручается за высокие пляжные стандарты, среди которых чистая вода и побережье, инфраструктура для инвалидов, вышки спасателей и т.д. Пляж находится в 50 км от Калининграда (в том числе, по этой причине он не перегружен отдыхающими). Вдоль берега тянется песчаная полоса шириной более 100 метров. Песок мелкий и белоснежный. Имеется вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура. Уникальной особенностью пляжа также является то, что время от времени в его песках можно найти кусочки янтаря, которые туристы с удовольствием забирают с собой на память. Это не случайность – рядом с поселком Янтарный находится крупнейшее в мире месторождение "солнечного камня".

2. Бухта Песчаная (озеро Байкал, Иркутская область)

Уникальное место, которое часто называют, ни много ни мало, "Сибирской Ривьерой". Пляж находится на юго-западе Байкала, в 35 км от поселка Большой Голоустное. Не считая экстремальных пеших маршрутов, добраться до этого чуда природы летом и осенью можно только по воде (от ближайших населенных пунктов организованы регулярные рейсы). Но это того стоит! 750-метровый песчаный пляж, шириной 15-20 метров, расположился аккурат между двух высоких скал (Большая и Малая Колокольни). Это самое теплое место Сибири. Солнечных дней здесь не меньше, чем на Черном море. В летний период температура воздуха превышает 30 градусов, а вода прогревается до 22 градусов (максимально комфортная для купания). Бухта Песчаная – относительно популярное туристическое место. Здесь имеется несколько баз отдыха, есть возможность разместиться "дикарем" в своей палатке, построен пирс. На расстоянии до 4 км есть разнообразные пешие маршруты к местным природным достопримечательностям. Туристический сезон довольно короткий, наиболее благоприятные для посещения месяцы – июль и август.

3. Куршская коса (Балтийское море и Куршский залив, Калининградская область)

Единственный участник этого рейтинга, который вместе с прилегающей парковой территорией состоит в списке Культурного наследия ЮНЕСКО. Коса длинной в 100 км с одной стороны омывается холодным и соленым Балтийском морем, с другой стороны – водами теплого и пресного Куршского залива. Песчаные пляжи шириной не менее 400 метров протянулись вдоль всей ее территории, что делает место совершенно уникальным для этих широт. Основное количество гостиниц и баз отдыха сосредоточено возле поселков Лесное, Рыбачий и Морское (стоимость поездки на BlaBlaCar из Калининграда составит около 100 рублей для пассажира), но желающие всегда могут "дикарем" остановится в безлюдном месте с фантастическим видом на море или залив. Лес в этих краях является не меньшей достопримечательностью, чем пляж, потому что здесь он "танцует" (стволы деревьев изгибаются будто в фантастическом танце). "Танцуют" не все деревья, а некоторые, и никакой взаимосвязи между ними нет, что только добавляет мистики и интереса к этим местам.

4. Озеро Селигер (Тверская и Новгородская области)

Вообще, Селигер это не одно озеро, а целая система озер, связанных между собой и имеющих более 500 км прибрежной линии. Селигер по праву славится в России и за ее пределами по несколькими причинам. Во-первых, это невероятно чистая пресная вода, прозрачность которой временами достигает 5 метров (средняя глубина – 6 метров). По этой причине в теплый сезон Селигер становится настоящим раем для любителей купания. Во-вторых, чистота озера и прибрежной зоны, а также развитая инфраструктура позволяют туристам максимально отдохнуть душой и телом. Здесь есть все необходимое, чтобы провести время с детьми или без них, позагорать на песке или на траве, остановиться "дикарем" или в отеле, порыбачить или поохотиться (в местных водах водится около 30 видов рыб, а в лесах полно лис и зайцев). В-третьих, Селигер полон религиозных достопримечательностей, которые сами по себе привлекают многих туристов. Например, монастырь Нилова пустынь, церковь Рождества Иоанна Предтечи ("тверские Кижи"), церкви и колокольни города Осташков ("столицы Селигера"). Многие достопримечательности датируются 16-17 вв. постройки. Селигер находится ровно посередине между Москвой и Санкт-Петербургом, поэтому до него лучше добираться либо на своем автомобиле (с попутчиком на BlaBlaCar будет стоить около 500 рублей), либо на поезде или автобусе. Поскольку территория озера большая, лучше заранее спланировать, в какой его части хотелось бы остановиться.

5. Бухта Лазурная (Шамора) (Уссурийский залив Японского моря в Приморском крае)

Пожалуй, лучший пляж всего Приморского края. Располагается всего в 30 км от Владивостока. Идеальное место, чтобы провести последние летние дни у воды с потрясающим видом на окружающие лесные холмы и скалы. Пляж обладает широкой песчаной полосой. Для отдыхающих есть все необходимое: базы отдыха и пансионаты, рестораны, пункты проката спортивного и пляжного инвентаря, ухоженные туалеты, душевые кабины и др. Преимуществом пляжа является то, что здесь почти никогда не бывает опасных медуз-крестовичков, характерных для Японского моря (хотя, прошлый год был исключением). Купальный сезон в этих краях длится до 15 сентября, поэтому стоит поторопиться.