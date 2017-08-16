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Япония

15 августа 2017, 17:40
Рост ВВП Японии превзошел прогнозы, увеличившись на 4% во втором квартале

Рост ВВП Японии превзошел прогнозы, увеличившись на 4% во втором квартале

Это самый большой рост экономики страны за десятилетие

Экономика Японии выросла во втором квартале самым быстрым темпом за последние десять лет, поскольку потребительские расходы и капитальные затраты выросли быстрее всего за последние три года, подчеркнув более сильный внутренний спрос, сообщает ЕНВ.

Показатели по ВВП выросли на 4,0% в годовом исчислении в апреле-июне, свидетельствуют данные правительства. При этом, средний прогноз по росту ВВП Японии в национальном правительстве составляет около 2,5% в год. По сравнению с предыдущим кварталом экономика Японии выросла на 1,0%. 

Годовой объем ВВП за предыдущий квартал дошел до 1,5-процентного увеличения, тогда как ежеквартальный реальный (с поправкой на инфляцию) ВВП дошел до роста в 0,4 процента.

Ожидается, что экономический рост продолжится в ближайшие кварталы. Специалисты Банк Японии (BOJ) полагают, что конкурентный рынок труда, наконец, начнет стимулировать потребительские расходы, что, в свою очередь, облегчит получение устойчивой инфляции.

"Стимулы потребительских расходов и капитальных затрат хорошо отразились во втором квартале, и поэтому внутренний спрос был настолько сильным, - отмечает старший экономист Исследовательского института "Мидзухо" Хиденобу Токуда. – Темпы роста могут немного снизиться, но мы все еще находимся в режиме восстановления. Это позитивное развитие инфляции", - подчеркнул он.

В апреле-июне экономика выросла темпами, сопоставимыми с ростом за шесть кварталов. Кроме того, экономика "страны восходящего солнца" растет уже шестой квартал подряд. Последний раз экономика Японии имела шесть последовательных кварталов роста в 2005-2006 годах.

Частное потребление, на которое приходится около двух третей ВВП, выросло на 0,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом, что больше, чем прогноз в 0,5 процента. Как отмечают эксперты, в этом квартале покупатели чаще выбирали товары длительного пользования, такие как автомобили и бытовая техника. "Как показывают данные, потребители также потратили больше денег на питание. Это обнадеживающий признак того, что потребительские расходы уже не являются слабым местом в экономике Японии", - заключают аналитики The Straits Times.

Министр экономики Японии Тошимицу Мотеги высказывается более осторожно в отношении внутреннего спроса и пообещал провести политику по укреплению экономики.

"Если вы спросите меня, полностью ли развито частное потребление, я бы сказал, что в некоторых областях нам по-прежнему не хватает возможностей, - сказал Мотеги журналистам. – Мы будем следить за тем, чтобы возобновление внутреннего спроса продолжалось. Необходимо реформировать предложение, мы сосредоточим наши усилия на инвестициях в человеческие ресурсы, повышении производительности и новых стратегиях роста", - заключил министр.

 

Хотя рост был быстрее, чем предполагалось, ожидать того, что власти в ближайшее время подтолкнут Банк Японии к отмене своей масштабной программы стимулирования, не стоит, поскольку инфляция остается непредсказуемой. Отметим, что внешний спрос увеличился 0,3 процентных пункта от роста ВВП в апреле-июне частично из-за увеличения импорта. Это примечательно, потому что Япония обычно полагается на экспорт, чтобы стимулировать рост.

Метки: ВВП, потребление, рост, спрос, экономика

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