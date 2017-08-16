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Общество

15 августа 2017, 16:40
Сервис отправки заявок конкурсантов проекта "Сказки волшебного лотоса"
Стартует II Международный литературный конкурс "Сказки волшебного лотоса"

Стартует II Международный литературный конкурс "Сказки волшебного лотоса"

Принять участие в международном конкурсе сказок и рассказов для детей может каждый желающий. Срок приема заявок – до 1 октября

С 15 августа открыт прием заявок на участие во втором сезоне литературного конкурса "Сказки волшебного лотоса". Конкурс основан Центром социальных инноваций "Черный куб" в 2015 году. В первый же год его участниками стали русскоязычные представители 15 стран мира, сообщает ЕНВ.

Конкурс сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" направлен на поддержку талантливых писателей, творческих инициатив людей, искренне любящих русский язык. Принять участие в конкурсе могут все желающие: как взрослые, так и дети. Для этого до 1 октября необходимо отправить свои авторские работы через специально созданный сервис сайта конкурса.

Конкурсная программа в этом году представлена пятью номинациями:

1. "Народная мудрость" – поучительные сказки или рассказы по мотивам русских народных пословиц и поговорок (10–30 тыс. знаков, включая пробелы).

2. "Широка страна моя родная" – сказки, рассказы, былины о богатырях и их подвигах, патриотические сказки или рассказы о Родине (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).

3. "Волшебный эликсир" – рассказы в жанре "фэнтези", мистические сюжеты (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).

4. "Стрела Амура" – сказки и рассказы о любви (только лирические сюжеты, без жаргонизмов и вульгарностей) (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).

5. "В дружбе – правда" – сказки и рассказы о дружбе (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).

Победители будут опубликованы во втором сборнике сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса".

В конкурсе могут участвовать русскоязычные авторы без возрастных ограничений. По словам организаторов, на суд жюри могут быть присланы не более двух произведений в одну номинацию, при этом, один автор имеет право направлять свои произведения в каждую из них. До объявления результатов в номинациях конкурса соблюдается инкогнито соискателей и состава жюри. У конкурса единый сайт – www.magic-lotus.ru.

По словам организаторов конкурса, преимуществом будут обладать те работы, которые отличаются актуальностью, грамотностью, мастерством, оригинальностью, чувствительностью, эмоциональностью, выдержкой авторского стиля и концепции. Подробнее о процедуре принятия участия и общих правилах конкурса можно ознакомиться на сайте.

Метки: конкурс сказок, международный конкурс, СВЛ-2017, ЦСИ "Чёрный куб"

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