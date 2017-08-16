Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнется

Экономический кризис в стране, санкции со стороны Европы и политика импортозамещения должны были отразиться на рынке лекарственного обеспечения самым непосредственным образом. Однако, с первого "обывательского" взгляда проблемы в аптечном бизнесе разглядеть довольно сложно: число аптек растет, очередей за препаратами меньше не становится, да и дефицита самих лекарств не наблюдается. Впервые за несколько лет, представитель фармакологического бизнеса побеседовал со СМИ и максимально откровенно рассказал о том, что же на самом деле происходит в "закрытом" от прессы аптечном ритейле. Исполнительный директор ООО "Госаптека" Сергей Антоненков дал эксклюзивное интервью корреспонденту ЕНВ.

Сергей Анатольевич, почему именно аптечный бизнес практически не коммуницирует со СМИ? Владельцы отказываются от комментариев, запрещают своим подчиненным любым образом взаимодействовать с журналистами. Возможно, на это есть конкретные причины?

На самом деле, это не совсем так. Просто на сегодняшний день сложившаяся ситуация спровоцирована в свое время самими представителями СМИ. Население, по большей части, привыкло воспринимать фармацевтический бизнес изначально негативно, и СМИ в свое время выступали в роли дополнительного провокатора, из раза в раз выставляя аптечный бизнес некой "золотой жилой", в которой его представители занимаются главным – набивают карманы деньгами.

Необходимо понимать, что фармацевтика – сам по себе бизнес социально ответственный. Любой владелец аптеки изначально будет относиться к прямым вопросам журналистов, как к попытке уличить его в корысти. Если бы все представители СМИ понимали ту ситуацию, которая существует в последние годы в действительности, мнение населения изменилось бы коренным образом, но СМИ этому не способствует. Поэтому, тема работы аптечного бизнеса достаточно закрыта от журналистов.

Считается, что во Владивостоке число аптек растет с каждым годом, при этом круглосуточные аптеки исчезают, с чем это связано?

Во всем мире круглосуточные аптеки – единичное явление, это не норма. Однако, они существуют. Я могу с легкостью назвать с десяток аптек, которые работают круглосуточно: на Чуркине, Тихой, в центре, на Второй речке – в любом районе города.

Если разобраться, суть круглосуточной аптеки – предоставить лекарственные препараты. Но если вам стало плохо в нерабочее время, по логике, вы должны вызвать "Скорую помощь", а не заниматься самолечением. Аптека может продать препарат, но она не окажет вам помощь при острой необходимости, здесь может помочь только квалифицированный врач-специалист.

Насколько популярен в аптечном бизнесе интернет-сервис?

Согласно законодательству, покупка лекарственных препаратов через интернет у нас не разрешена. Большинство аптек, которые вышли в поле интернета, предоставляют услугу заказа на препараты и возможность забрать самовывозом. Это экономит время сотрудника-консультанта – он просто складывает заказанные препараты в пакет и отдает вам в руки. Адресной доставкой легально заниматься нельзя. В случае обслуживания через интернет-заказы, кстати, преуспел учредитель аптечной сети "Монастырев", он один из первых реализовал этот маркетинговый ход и весьма успешно.

Каким фактором обусловлен рост числа аптек во Владивостоке и Приморском крае? Люди стали больше болеть или напротив, чтобы меньше болеть они стали заботиться о своем здоровье путем регулярных профилактических курсов тех или иных препаратов?

На самом деле, рынок уже отрегулировал количество аптек в городе. Возможно, с небольшим опережением, аптеки чуть больше открываются, чем закрываются. Просто, как правило, внимание населения обращено на открытие аптеки, нежели на ее банкротство. Перед запуском нового учреждения проходят рекламные акции, появляются вывески ит.п. А когда аптека закрывается, это происходит незаметно, путем медленного угасания. Хочу заметить, что в любом районе Владивостоке сосредоточено довольно большое количество аптек, что обеспечивает бизнесу высокую конкуренцию.

В целом, в столице Приморья лицензии выданы приблизительно 300 аптекам, из них по факту функционирует не более 200 аптечных точек. Приблизительно, происходит следующее: в год открывается около 15-20 аптек в городе, при этом, 5-10 – закрываются. Новые аптеки редко надолго задерживаются на этом рынке.

Если брать в целом статистику по краю, возможно, есть небольшое увеличение аптек, но это незначительное число. Сейчас лицензий по Приморью насчитывается около 600, но не факт, что все они работают.

Самый острый вопрос: что сегодня происходит в аптечном бизнесе с экономической точки зрения? Насколько рентабельно инвестировать в этот ритейл?

Трудно поверить, но сегодня нередки ситуации, когда аптека не только не приносит прибыли, но становится убыточным предприятием. Сам по себе уровень рентабельности здесь очень низкий. Наверное, люди, прочитав эту информацию, недоверчиво отнесутся к ней, однако я, как человек проработавший в данном сегменте полжизни, апеллирую фактами. Экономическая составляющая аптеки – тема, как правило, закрытая, но я поделюсь информацией: средний уровень рентабельности аптечного бизнеса – 3-4% в месяц. Люди, имеющие свободные деньги, определяют рентабельность аптечного сегмента лишь по слухам, не понимая, что речь идет о псевдоприбыли. Огромное число раз я наблюдал ситуации, когда предприниматель, инвестируя в аптечный бизнес немалые суммы, существует 6-8 месяцев и прогорает. На его место заступает "новенький" мечтатель, снова вкладывается, полгода – год работает и закрывается. Цикличность банкротства аптек.

В это действительно трудно поверить, ведь в городе аптеки встречаются на каждом шагу, при этом, они не выглядят "умирающими"…

Большинство аптечных точек – это межрегиональные игроки – крупные аптечные сети, работающие не в одном регионе России. Они давно начинают выдавливать местный бизнес. На сегодняшний день выжить в одиночку практически невозможно, поэтому к нам, как в привлекательный регион, все чаще стали заходить представители сетевого бизнеса, которым, безусловно, выживать намного проще. Например, во Владивостоке хорошо адаптировалась московская аптечная сеть, работающая под франшизой. Также, можно отметить сети, пришедшие к нам из Хабаровского края, Амурской области, Новосибирска. И это далеко не предел. Если говорить о частном предпринимателе, открывшем аптечный пункт, маржа которого составляет 3-4% в месяц, то можно посчитать его доходы. Если он вложил миллион, то, 1,03 млн. заработал в месяц. Чистый навар – 30 тысяч рублей. Невелики доходы.

И все-таки, опишите главные шаги, которые требуется предпринять начинающему бизнесмену в фармацевтике?

Для того, чтобы открыть аптеку по типу "у дома", простую, не гипермаркет, нужно закупить оборудование, сделать ремонт, вложиться в аренду, подготовить помещение под лицензирование на основании требуемых стандартов. Кстати, именно с получением лицензии в нашем регионе проблем нет. Если ты выполняешь все требования – нормальные документы, помещение, оборудование – департамент здравоохранение выдает лицензию без проблем.

Открывая аптеку нужно, прежде всего, помнить, что эта торговля кардинально отличается от прочего ритейла, это некий особый "аптечный" ритейл. Во-первых, аптека не имеет право рекламировать препараты, которые отпускаются по рецепту. Это уже большое отличие от прочей торговли. Рекламе подлежит исключительно препараты безрецептурного отпуска. Второе отличие – отпускать препараты имеет право только специалист, имеющий, как минимум, средне-специальное образование, либо дипломированный провизор. Заведующий аптекой должен иметь диплом и сертификат специалиста. Если такового у вас нет, открыть аптеку по форме ИП вы не сможете – только в рамках ООО. При этом, заведующего аптекой, на которого вы оформите предприятие (специалиста с дипломом), вам придется нанимать.

Что касается цифр: для открытия простого аптечного пункта понадобится 2,5-3 млн. рублей, окупаемость при грамотной работе наступит не раньше чем через два года. А если помещение под аптеку не арендовать, но купить – окупитесь не менее чем через пять лет.

На сколько усложнилась или упростилась ситуация с дистрибьюторами во Владивостоке?

Я 15 лет работал в крупной федеральной структуре по дистрибьюции, лишь около двух лет я работаю в розничной сети, поэтому, приморский рынок формировался у меня на глазах. Могу отметить, что времена ужесточились и сегодня товар под отсрочку дистрибутор не дает. Начинающему предпринимателю сначала необходимо заработать кредит доверия, отработав на предоплате 2-3 месяца.

Если брать оптовый дистрибьюторский рынок, конкуренция в нашем регионе гораздо меньше, чем в центральной России, потому что не все крупные фармацевтические компании имеют возможность открыть склады на территории Приморского края. Если говорить о том, хватает ли всем аптекам препаратов, ответ – да, хватает, их достаточно. Действует обычное правило – если аптека делает заявку в среду, то в четверг заявка будет выполнена. Если же покупатель не может вдруг найти какой-либо препарат на аптечном прилавке, значит либо его уже не производят, либо прослеживается дефектура по всей России, но такие ситуации происходят крайне редко.

Поговорим о ценообразующей политике на лекарственные препараты. С чем связано повышение цены?

Как и во всех аспектах, сейчас активно происходит импортозамещения, люди переходят на отечественные аналоги препаратов, которые, ничуть не хуже по качеству, чем импортные, но в разы дешевле. В последнее время наблюдается рост качества нашей продукции, в связи с этим, цена на российские препараты идет немного вверх, но это незначительное подорожание. Если импортный препарат, к примеру, стоит 200 рублей, а его аналог в России – 70, разница в цене ощутимая. Однако, подорожание российского препарата до 90 рублей все равно оставит его в приоритете для нашего потребителя. Поэтому доля на рынке отечественных производителей, увеличивается с каждым годом.

Есть специальные агентства, которые производят замеры рынка, и они достаточно давно декларируют, что в аптечный рынок растет исключительно из-за инфляции – люди стали более интенсивно переходить на дешевые российские препараты, то есть, в денежном эквиваленте, денег больше не стало. В упаковках рынок остановился года три назад, люди больше чем в 2014 году, например, покупать препаратов не стали.

К тому же, не стоит забывать, что ценообразование большей части препаратов ограничено законодательством. Есть перечень ЖВП (жизненно важный перечень), где четко зафиксирован порог наценки. Этому ограничению обязана следовать любая аптека. В случае обнаружения Росздравнадзором нарушений по этому пункту, владельцу грозит строгое наказание вплоть до лишения лицензии, а это самое страшное для любой аптеки – остановка деятельности.

Существует ли разница между муниципальным и частным аптечным бизнесом?

Граница между этими двумя учреждениями давно стерлась. Разница заключается лишь в том, куда поступает прибыль – частному лицу, то есть собственнику, или в муниципалитет. Не стоит забывать, что муниципальные аптеки открывались 20-30 лет назад. Сегодня они выживают за счет собственной деятельности, их проблемы городской бюджет не волнуют. Задача муниципальных аптек – функционировать самодостаточно и приносить муниципалитету прибыль. С учетом того, что ужесточаются требования законодательства в рамках работы муниципальных предприятий в целом, под которые попадают и муниципальные аптеки, сейчас четко прослеживается тенденция к закрытию таких аптек, так как большинство из них не конкурентоспособны и убыточны. С точки зрения выполнения функциональных задач, коммерческие аптеки сейчас выполняют те же функции что и муниципальные, например, выдают препараты для льготников, работают с препаратами наркосодержащего состава ит.п. То есть, потребителю все равно, в какой аптеке он обслуживается –в коммерческой или муниципальной, поскольку различия стерлись.