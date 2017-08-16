Сборная ТОФ лидирует в кубке Владивостока по парусным гонкам

Команда Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе капитана 1 ранга Константина Сылки, капитана 3 ранга Кирилла Асомчика, капитана 3 ранга запаса Олега Осипова, полковника запаса Олега Докучаева, служащих ТОФ Глеба Бранта и Олега Суменкова под руководством мастера спорта международного класса, заслуженного тренера России капитана 2 ранга запаса Валерия Заковоротного по итогам 11 гонок занимает первое место в общем зачете кубка Владивостока по парусному спорту в классе "Конрад 25Р", сообщает ЕНВ.

Как отметил начальник физической подготовки ТОФ подполковник Сергей Беневоленский, успех флотских яхтсменов явился, с одной стороны, приятной неожиданностью, так как команда впервые принимает участие в таких соревнованиях, но, с другой стороны, стал закономерным результатом, благодаря проделанной большой работе и инициативе военнослужащих.

Флотские спортсмены в оставшихся двух гонках надеются одержать победы и впервые в новейшей спортивной истории ТОФ выиграть кубок Владивостока.