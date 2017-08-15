Объявлены победители конкурса идей "Дальневосточный гектар"

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке опубликовало список победителей конкурса идей "Дальневосточный гектар", сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

При выборе победителей учитывались следующие критерии: актуальность и возможность реализации идеи на Дальнем Востоке; степень проработанности проекта; достижимость результатов; перспективы дальнейшего развития проекта; творческий характер, новизна и оригинальность проекта.

Согласно условиям конкурса, Организационный комитет на основании проведенной экспертизы заявок определил одного победителя в каждой из шести номинаций. Всех лауреатов ожидают ценные призы и сертификаты, а также возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Победители, приглашенные к участию на ВЭФ по номинациям:

"Сельское хозяйство", Лабзина Ирина Андреевна, идея "SMART-Теплица", г. Тула

"Туризм и рекреация", Кулиш Евгения Викторовна, идея образовательно-досугового центра "Остров Недоразумения", г. Москва

"Инновационные/технологичные решения", Федчун Дмитрий Олегович, идея "Быстрый план участка", г. Владивосток

"Поселения", Татаринов Александр Евгеньевич, идея "Комплексный сервисный центр, г. Хабаровск

"Малоэтажное жилищное строительство", Цимбалова Яна Игоревна, идея "Домостроительный комбинат"

"Экологическая и социально ориентированная деятельность", Сунгоркин Леонид Сергеевич, идея "Эколого-этнический парк коренных малочисленных народов Приамурья "Нанай боани"

Проект по созданию автоматизированных теплиц позволит повысить эффективность сельскохозяйственной деятельности за счет создания оптимальных условий для выращивания овощей и автоматизации части процессов.

"Сельское хозяйство один из самых популярных видов использования "дальневосточных гектаров" - внедрение технологий SMART-теплиц позволит создать дополнительные преимущества для фермерства на Дальнем Востоке", - считает автор идеи Ирина Лабзина. - Данная технология актуальна как для традиционно сельскохозяйственных регионов, так и для областей рискованного земледелия. Более того, за счет автоматизации части процессов есть возможность работать с большими объемами".

Быстрая окупаемость и расчеты, представленные автором проекта, могут дать стимул для других людей. Эксперты особенно отметили высокую степень тиражируемости этой идеи.

Проект образовательно-досугового центра "Остров Недоразумения" отличается вниманием к деталям климатических и географических особенностей, а также комплексным подходом, позволяющим продлить туристический сезон даже в условиях сурового климата.

Все проекты победителей имеют высокий потенциал реализации. Евгения Кулиш, победитель конкурса, рассказала о своем проекте: "На сегодняшний день почти в каждом регионе России получают развитие проекты в области экотуризма. В этой связи и с учетом масштабов Дальнего Востока в части количества природных достопримечательностей, проект образовательно-досугового центра на "дальневосточном гектаре" представляется очень актуальным и позволит раскрыть весь потенциал места",- отметила победитель конкурса Евгения Кулиш.

Эксперты высоко оценили инновационный характер идеи по разработке технологии быстрого проектирования участка. Данная разработка позволяет создать быстрый (за 30 минут) план любого участка по его кадастровому номеру или по географическим координатам. Дополнительно к плану участка создается его трехмерная модель, которая позволяет проанализировать характер рельефа, оценить перспективы его использования и сделать правильный выбор участка. Также полученные данные о рельефе можно отдать архитектору для начала разработки архитектурного проекта будущего дома или зданий на этом участке.

Граждане выбирают коллективные способы освоения земли на Дальнем Востоке и планируют открывать новые поселения благодаря программе "дальневосточный гектар". Более 13% заявлений на бесплатные земельные участки поступают от групп граждан; выявлено более 60 агломераций "дальневосточных гектаров", которые в скорой перспективе могут стать населенными пунктами. Идея по созданию сервисного центра в рамках малого населенного пункта, который бы предоставлял бытовые услуги, имеет высокую степень актуальности, а детальная проработка и наличие подробного финансового обоснования подтверждают, по мнению экспертного совета, высокие перспективы по масштабированию на территории всего Дальнего Востока.

Высокие оценки экспертного совета получила идея организации домостроительного комбината по производству деревянных двухэтажных домов эконом-класса по панельно-брусовой технологии. Проекты такого рода актуальны для активно развивающихся регионов и областей, что сопровождается активным малоэтажным строительством. Технология позволит обеспечить сразу несколько новых населенных пунктов, локализованных на ограниченной территории и располагающихся неподалеку. Эксперты отметили детальную проработку финансового обоснования идеи.

Развитие Дальнего Востока безусловно должно сопровождаться бережным отношением к природе и вниманием к малочисленным народам, населяющим эти территории, считает Леонид Сунгоркин. Идея по созданию эколого-этнических парков коренных малочисленных народов позволит не только повысить туристский потенциал Дальнего Востока, но и организовать процесс экологического воспитания и этнографического просвещения.

"Мы рады поздравить победителей конкурса идей "Дальневосточный гектар". Экспертному совету конкурса было непросто сделать свой выбор: пришлось провести оценку более 600 идей, поступивших из всех регионов России. Мы заинтересованы в том, чтобы проекты победителей были реализованы, либо авторами идей, либо людьми, для которых представленные бизнес-планы помогут определиться со способом использования их земельных участков. Агентство готово оказать для этого необходимое консультационное и экспертное сопровождение",- прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Заявки принимались с 23 марта по 15 июля и поступали от разных категорий граждан: студентов, работающих граждан, предпринимателей, пенсионеров и даже школьников. Наиболее активными оказались жители Дальнего Востока, работы которых в сумме составили около 40% от общего числа участвующих, а также Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодарского края, откуда в сумме пришло более 30% заявок.

Участники конкурса предоставили на суд жюри беспрецедентное количество смелых идей по освоению земли на Дальнем Востоке и все они могут быть реализованы на "дальневосточных гектарах" уже в самом скором времени.

По мнению главы Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки закон о "дальневосточном гектаре" дает максимальную свободу самореализации граждан: "Главный смысл этого проекта – дать свободу гражданам в освоении земли. Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством".