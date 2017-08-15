Суд обязал "Спасскцемент" снести базу отдыха на территории Ханкайского заповедника в Приморье

Прокуратура г. Спасска-Дальнего провела проверку исполнения требований действующего законодательства, в ходе которой выявлены нарушения закона при размещении объектов базы отдыха "Радуга", сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что база отдыха расположена на земельном участке, который находится в водоохранной зоне реки Спасовки, а также в охранной зоне заповедника "Ханкайский". При этом, в нарушение ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, объекты базы отдыха не оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

По данным прокуратуры, здание базы отдыха "Радуга" возведено АО "Спасскцемент" на участке, на котором не разрешено строительство. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Спасский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора к АО "Спасскцемент" о признании здания базы отдыха "Радуга" самовольной постройкой, возложив на ответчика обязанность снести его.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

"Спасскцемент" входит в группу компаний "Востокцемент", гендиректор которой – находящийся под следствием Андрей Пушкарев, брат отстраненного мэра Владивостока Игоря Пушкарева.