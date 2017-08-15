Почти 300 туристов спасли во время наводнения в Китае

В Китае проливной дождь ударил по многим внутренним районам страны. Стихия начала бушевать ещё с прошлой недели. В провинции Ганьсу туристы, отрезанные во время розлива воды, были спасены и сейчас находятся в безопасности, сообщает ЕНВ.

Местные СМИ сообщают, что 296 туристов оказались заблокированы. Около 5 часов они находились в лесу Хуанхэ Шилинь, главной туристической достопримечательности в провинции, знаменитой своим культовым ландшафтом. Наводнение поразило район в субботу вечером. Средства массовой информации сообщают, что все туристы были благополучно спасены.

В провинции Цзянси в течение 24 часов выпало до 247 миллиметров осадков. Многие дома и магазины по всей провинции были затоплены.

Кадры, сделанные в провинции Цзянси, показывают, что река поднялась до уровня перил моста. На них видно, что есть случаи разрушения строений. Пострадавших людей спасают при помощи канатов и лодок. Также сообщается, что в провинции Хунань 48 000 человек были эвакуированы из своих домов.