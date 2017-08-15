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Китай

14 августа 2017, 15:10
В Китае увеличилась популяция исчезающих азиатских слонов

В Китае увеличилась популяция исчезающих азиатских слонов

КНР – одна из немногих стран в азиатском регионе, где популяция этого вида слонов увеличивается

По сообщениям китайских СМИ, число исчезающих азиатских слонов в Китае увеличилось в результате усилий по сохранению их популяции. Власти Китая сообщили, что в 2004 году в стране было 180 азиатских слонов, а сейчас этот показатель вырос примерно до 300 особей, сообщает ЕНВ.

Популяция азиатских слонов в мире уменьшается из-за сокращения мест обитания и браконьерства ради добычи слоновой кости. Так, Международный союз охраны природы привел этих слонов в качестве вида, находящегося под угрозой исчезновения. За прошедшее столетие их численность сократилась в четыре раза – с 200 до 50 тысяч особей.

Китай успешно справляется с браконьерством и создает комфортные условия для этих редких животных. Центр сохранения слонов в юго-западной провинции Юньнань заботится о раненых или маленьких слонах и возвращает их в дикую природу.

Центр регулярно публикует видео своих слонов, чтобы повысить осведомленность общественности об их сохранении. Впрочем, нередко поступают сообщения о том, что, хотя популяция слонов восстанавливается, животные, находящиеся в дикой среде, нередко уничтожают посевы и даже нападают на деревни.

Метки: азиатские слоны, КНР

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