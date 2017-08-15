США начнут исследование практики соблюдения прав интеллектуальной собственности со стороны Китая

Администрация президента США Дональда Трампа заявляет, что проведёт расследование предполагаемого нарушения Китаем прав интеллектуальной собственности США. Белый дом сделал данное объявление в минувшую субботу, сообщает ЕНВ.

Исследование будет проводиться на основании торгового права США, которое допускает односторонние торговые санкции, такие как повышение тарифов.

Озабоченность властей вызывает сложившаяся в Поднебесной практика, которая вынуждает американские компании, работающие в КНР, передавать технологии китайской стороне. Также администрацию президента Трампа тревожат массовые нарушения патентного права США. Нарушения касаются и других прав интеллектуальной собственности.

Администрация президента Трампа планирует изучить эту китайскую практику и тщательно рассмотреть вопрос о том, следует ли ей вводить санкции в отношении Китая. Между тем, президент Дональд Трамп накануне заявил журналистам, что Соединенные Штаты столкнулись с огромным торговым дефицитом в отношениях с Китаем. Ещё он отметил, что может взглянуть иначе на вопрос торговых отношений с Пекином, если Китай будет оказывать помощь в отношениях с Северной Кореей.

Эксперты полагают, что администрация Трампа, по-видимому, намерена оказать большее давление на Китай, чтобы добиться налаживания сотрудничества, поскольку Северная Корея продвигается вперед в испытаниях ядерного вооружения и запусках ракет.