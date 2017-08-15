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В мире

14 августа 2017, 15:00
США начнут исследование практики соблюдения прав интеллектуальной собственности со стороны Китая

США начнут исследование практики соблюдения прав интеллектуальной собственности со стороны Китая

По его итогам, возможно, будут применены санкции в отношении КНР

Администрация президента США Дональда Трампа заявляет, что проведёт расследование предполагаемого нарушения Китаем прав интеллектуальной собственности США. Белый дом сделал данное объявление в минувшую субботу, сообщает ЕНВ.

Исследование будет проводиться на основании торгового права США, которое допускает односторонние торговые санкции, такие как повышение тарифов.

Озабоченность властей вызывает сложившаяся в Поднебесной практика, которая вынуждает американские компании, работающие в КНР, передавать технологии китайской стороне. Также администрацию президента Трампа тревожат массовые нарушения патентного права США. Нарушения касаются и других прав интеллектуальной собственности.

Администрация президента Трампа планирует изучить эту китайскую практику и тщательно рассмотреть вопрос о том, следует ли ей вводить санкции в отношении Китая. Между тем, президент Дональд Трамп накануне заявил журналистам, что Соединенные Штаты столкнулись с огромным торговым дефицитом в отношениях с Китаем. Ещё он отметил, что может взглянуть иначе на вопрос торговых отношений с Пекином, если Китай будет оказывать помощь в отношениях с Северной Кореей.

Эксперты полагают, что администрация Трампа, по-видимому, намерена оказать большее давление на Китай, чтобы добиться налаживания сотрудничества, поскольку Северная Корея продвигается вперед в испытаниях ядерного вооружения и запусках ракет.

Метки: интеллектуальная собственность, нарушение прав, санкции, технологии

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