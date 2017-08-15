Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

14 августа 2017, 14:40
Японская сеть супермаркетов Daiei привлекает пожилых покупателей, открывая игорные залы

Японская сеть супермаркетов Daiei привлекает пожилых покупателей, открывая игорные залы

Одна женщина пришла в супермаркет утром и провела там около четырех часов

Один из крупнейших операторов сетей супермаркетов в Японии (Daiei) пытается завлечь пожилых клиентов, предлагая разные услуги, включая залы для игры в маджонг и медицинские консультации, сообщает ЕНВ.

В августе в одном из супермаркетов Daiei в городе Мацудо в префектуре Тиба недалеко от Токио был открыт зал для игры в маджонг.

Несмотря на то, что ставки, спиртные напитки и курение там запрещены, игроки могут принести с собой ланч.

По словам сотрудника компании, они хотят, чтобы пожилые люди проводили в супермаркете больше времени, что вынудит их делать там покупки.

Он также сказал, что зал для игры в маджонг переполнен людьми в возрасте от 60 до 90 лет. 

Одна женщина, которой за 70 лет, сказала, что она пришла туда утром и провела там около четырех часов.

Метки: Daiei, супермаркет, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Япония разместила перехватчики ракет на западе страныЯпония разместила перехватчики ракет на западе страны
13 августа 2017, 13:20
Силы самообороны ведут круглосуточное наблюдение за КНДР
В Японии открылась выставка фотографий революционера Че ГеварыВ Японии открылась выставка фотографий революционера Че Гевары
10 августа 2017, 17:30
В среду в Токио открылась выставка фотографий Эрнесто Че Гевары
Над Японией бушует Тайфун НоруНад Японией бушует Тайфун Нору
08 августа 2017, 14:10
Уже погибли 2 человека и еще 25 получили ранения

Последние новости

Объявлены победители конкурса идей "Дальневосточный гектар"Объявлены победители конкурса идей "Дальневосточный гектар"
вчера, 18:50
Конкурс проводился Агентством при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Суд обязал "Спасскцемент" снести базу отдыха на территории Ханкайского заповедника в ПриморьеСуд обязал "Спасскцемент" снести базу отдыха на территории Ханкайского заповедника в Приморье
вчера, 16:50
База "Радуга" находится в водоохранной зоне реки Спассовка, где строить запрещено
Почти 300 туристов спасли во время наводнения в КитаеПочти 300 туристов спасли во время наводнения в Китае
вчера, 15:30
В течение пяти часов они находились в опасности

От первого лица

Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
26.07.2017 16:10
Сергей Митрофанов: Бизнес – как игра в футбол под проливным дождем

Самые популярные

Горячие обсуждения

04.08.2017 14:00
Правительство может лишить регионы полномочий 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+