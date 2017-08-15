Японская сеть супермаркетов Daiei привлекает пожилых покупателей, открывая игорные залы

Одна женщина пришла в супермаркет утром и провела там около четырех часов
Один из крупнейших операторов сетей супермаркетов в Японии (Daiei) пытается завлечь пожилых клиентов, предлагая разные услуги, включая залы для игры в маджонг и медицинские консультации, сообщает ЕНВ.
В августе в одном из супермаркетов Daiei в городе Мацудо в префектуре Тиба недалеко от Токио был открыт зал для игры в маджонг.
Несмотря на то, что ставки, спиртные напитки и курение там запрещены, игроки могут принести с собой ланч.
По словам сотрудника компании, они хотят, чтобы пожилые люди проводили в супермаркете больше времени, что вынудит их делать там покупки.
Он также сказал, что зал для игры в маджонг переполнен людьми в возрасте от 60 до 90 лет.
Одна женщина, которой за 70 лет, сказала, что она пришла туда утром и провела там около четырех часов.
Метки: Daiei, супермаркет, Япония