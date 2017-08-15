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Фоторепортажи

14 августа 2017, 14:10
Оценка ущерба и работы по откачке воды в Уссурийске ведутся крайне медленно
Оценка ущерба и работы по откачке воды в Уссурийске ведутся крайне медленно
Оценка ущерба и работы по откачке воды в Уссурийске ведутся крайне медленно
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Оценка ущерба и работы по откачке воды в Уссурийске ведутся крайне медленно

Некоторые люди уже неделю живут в сырых подтопленных помещениях

Неделю назад, 7 августа Приморье оказалось под властью очередного циклона. Паводки оказались настолько разрушительными, что сразу в нескольких муниципальных образованиях 9 августа был введен региональный режим ЧС. С этого момента в Уссурийске начали работать 25 оценочных комиссий. Однако, в редакцию "Ежедневных новостей Владивостока" поступают звонки с жалобами на бездействие властей от жителей городского округа.

Как отмечают эксперты, беспокойство людей объяснимо, поскольку еще буквально вчера департамент труда и социального развития администрации Приморского края отчитался, что среди 4608 заявлений от пострадавших граждан из различных муниципальных образований Приморья на рассмотрении у властей находятся только 731,т.е. немногим больше 15%, хотя с момента затопления прошла ровно неделя.

"Паводки первой половины августа оказались даже еще более разрушительными для Уссурийска, чем прошедший в прошлом году тайфун "Лайонрок", – отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Правда, об этом предпочитают замалчивать, преподнося сообщение о стихийных бедствиях в Уссурийске, как о чрезмерных последствиях ливневых дождей и розлива рек. При этом, еще год назад во многих местах Уссурийского городского округа, которые сегодня оказались подтоплены, во время тайфуна "Лайонрок" воды практически не было. В наш центр обращаются большое количество людей и наших хороших знакомых, многие из них уже устали обращаться за помощью к местным властям. Очевидно, что в администрации второго по величине города края сегодня наступил управленческий кризис, который, похоже, начался с заведения уголовного дела на главу города Евгения Коржа", - подытожил эксперт.

Наиболее пострадавшими являются сельские территории Уссурийского городского округа. Именно оттуда в редакцию поступают звонки возмущенных людей, которым при подаче заявлений на оказание помощи, откачку воды и очистку территории, сказали ждать оценочную комиссию и самостоятельно не восстанавливать дома.

"Мы каждый день ждем комиссию, и так уже пятые сутки", - говорит Валентина Чернихова, дочь 91-летней вдовы ветераны ВОВ, чей дом на улице Чемеркина, 20 (в районе железнодорожной слободки) уже неделю стоит в беспорядке, его веранду повело, дверь не закрывается, крыльцо и колодец – смыло. По словам Валентины Сергеевны, вода из дома ушла, но она осталась под линолеумом, в погребе. Вся мебель промокла, на диванах невозможно сесть – все мокрое.

"Это надо все выносить на просушку, а что сделает бабушка 91-летняя, - задается вопросом пострадавшая. – Проживает пенсионерка с 53-летним сыном, но в данный момент он находится на лечении в онкоцентре города Томска. При подаче заявления о подтоплении, заявку пометили галочкой, чтобы пропустить быстрее, но прошло пятеро суток, а реакции – никакой. В соседних домах бригады приезжали уже по два раза, попросили их откачать воду, ответ был такой: "Вашего адреса у нас еще нет". На приеме документов сказали ничего не убирать, не наводить порядок пока не приедет комиссия. А когда эта комиссия будет?", - спрашивает Валентина Чернихова.

Отметим, что общегородская горячая линия, открытая для жителей подтопленных домов, не работает уже вторые сутки. Корреспонденты ЕНВ, а также пострадавшие либо попадают на занятую линию, либо остаются без ответа. В администрации Уссурийского городского округа нам пояснили, что оценочные комиссии работают по заявкам от пострадавших по мере их поступления. О том, когда же поступит помощь всем пострадавшим, получить комментарий от муниципальных властей нам не удалось.

Метки: ливни, Уссурийск, циклон

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