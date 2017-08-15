Власти Приморья получили 4,6 тысяч заявок на компенсации после паводка

Пострадавшие от последствий наводнения жители Приморья направили порядка 4,6 тысяч заявлений на получение компенсации, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию края.

По словам руководителя Департамента труда и социального развития правительства региона Лилии Лаврентьевой, образованные после ЧП комиссии изучили ущерб от паводка в 1885 домовладениях, получив более четырёх с половиной тысяч заявок на компенсации.

"На сегодняшний день поступило 4 608 заявлений от пострадавших граждан, 731 заявление уже находится в департаменте и по ним идёт работа", – сообщила руководитель ведомства.

По 731 заявлению власти уже активизировали работу, связанную с последующими выплатами, рассказала Лаврентьева.

Чиновник отметила, краевой бюджет произвёл 152 выплаты 81 жителю субъекта Федерации, что в общем, составило сумму в 2,6 миллиона рублей, из которых два миллиона стали единовременной разовой матпомощью пострадавшим.

Оставшиеся 700 тысяч были направлены приморцам на компенсацию за потери урожая этого года, сказала глава регионального социального Департамента.

Лаврентьева также напомнила, что Правительством РФ уже подготовлен проект распоряжения о выделении из Резервного фонда ещё 650 миллионов рублей "из этих средств почти 170 миллионов рублей будет направлено на выплату единовременной материальной помощи, более 240 миллионов рублей на оказание финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости и 243 миллиона на компенсацию за полную утрату имущества", – доложила она.

Помимо оценки имущества и выплат компенсаций в пострадавшие районы доставляется гуманитарная помощь и питьевая вода – за сутки доставлено ещё 10 тонн. Также из резерва МЧС направлено 130 тепловых пушек, которые в ближайшее время доставят зону ЧС для просушки домов и социальных объектов.

Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, По информации властей, в зоне стихии оказались 34 населённых пункта, оказались подтопленными более двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населённых пунктов отрезало паводком, в связи с чем на территории шести районов края объявлен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время вода возвращается к береговой линии, а уровень рек понижается.