Корвет "Хуангши" ВМС Китая завершил визит во Владивосток

После окончания международного конкурса "Кубок моря-2017" корвет Военно-Морских Сил Народно-освободительной армии Китая "Хуангши" завершил неофициальный визит во Владивосток, сообщает ЕНВ.

На 33 причале Корабельной набережной города Владивостока прошла торжественная церемония проводов, на которой присутствовали представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса КНР, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ.

Корвет ВМС Китая "Хуангши" 26 июля. прибыл в главную базу Тихоокеанского флота для участия в международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря-2017". По итогам проведения соревнования, экипажи боевых кораблей России "Совершенный" и Китая "Хуангши" поделили между собой чемпионский пьедестал, набрав по 440 баллов.

В рамках состязания экипажи кораблей провели три этапа: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий — соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.