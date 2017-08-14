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Южная Корея

13 августа 2017, 20:40
Министр финансов РК: Провокации Северной Кореи могут усилить волатильность на рынке Южной Кореи

Министр финансов РК: Провокации Северной Кореи могут усилить волатильность на рынке Южной Кореи

Ситуация в регионе уже существенно повлияла на конъюнктуру финансового рынка Азии

Министерство финансов Южной Кореи сообщило в пятницу, что необходимы быстрые и решительные действия, поскольку усиливающееся геополитическое напряжение, вызванное последними провокациями со стороны КНДР, могут увеличить волатильность на национальном рынке, сообщает ЕНВ.

"Анонс" Северной Кореи плана запуска баллистических ракет на территорию Гуама заставил инвесторов искать более безопасные активы на финансовом рынке в регионе. Южнокорейская валюта потеряла за первые три дня 1,8% по сравнению с курсом доллара США, в то время как данные по кредитным дефолтным свопам (CDS) также выросли на 66 пунктов, что является самым высоким показателем с апреля прошлого года.

В пятницу министерство финансов, комиссия по финансовым услугам, Банк Кореи и соответствующие агентства провели экстренное совещание в Сеуле, чтобы обсудить пути решения возможных последствий последних действий Северной Кореи.

"Небольшое событие может заставить рынок в значительной степени колебаться на фоне растущей неопределенности в отношении предстоящих событий, - говорится в пресс-релизе министерства финансов. – Правительство будет укреплять круглосуточный мониторинг рынка и принимать немедленные меры в соответствии с его установленным планом на случай непредвиденных обстоятельств".

Метки: финансовый рынок, Южная Корея

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